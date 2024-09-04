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"Цели ликвидированы": в РФ отчитались о ракетных обстрелах украинских городов

Россия нанесла удары по Полтаве и Львову: десятки погибших, разрушены здания

сегодня, 14:07
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Черновалова Кристина

Россия 3 и 4 сентября нанесла массированные ракетные удары по Полтаве и Львову, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек. В официальном заявлении Министерства обороны России прозвучало: "Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены". Это циничное заявление появилось после обстрелов, повлекших значительные разрушения в обоих городах.

"Цели ликвидированы": в РФ отчитались о ракетных обстрелах украинских городов

Атака на Полтаву и Львов: российские ракеты попадают в гражданские объекты

В Полтаве российские ракеты попали в учебное заведение. По утверждениям российской стороны, там якобы были "иностранные инструкторы", которые готовили военных специалистов для Вооруженных Сил Украины.

Во Львове, по словам представителей российского Минобороны, целью обстрела стало "предприятие военно-промышленного комплекса". Однако ракеты и беспилотники попали в жилые дома, где на момент атаки находились мирные жители. Среди погибших – женщины, дети и пожилые люди. Спасательные операции продолжаются.                                                                                         

Ранее "Комментарии" писали, что число погибших и раненых в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве выросло. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, количество пострадавших в результате утреннего удара по Львову также возросло до 47 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасательные работы на месте продолжаются непрерывно: чрезвычайники уже спасли 12 человек, однако 7 человек погибли, в том числе и дети.



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Источник: https://glavred.net/ukraine/celi-porazheny-rossiya-dovolno-otchitalas-o-krovavyh-udarah-po-poltave-i-lvovu-10594154.html
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