Бывший сотрудник "Беркута" оказался причастен к издевательствам над похищенными украинскими детьми

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Моесеенко Валентина
Бывший сотрудник "Беркута" причастен к издевательствам с похищенными Россией украинских детей. Об этом в Теле эфире рассказал шеф-редактор ньюзрума The Insider Тимур Олевский.
Удалось установить человека, причастного к насилию над вывезенными украинскими детьми
Бывшего сотрудника "Беркута", который оказался причастен не только к похищению украинских детей, но и к издевательству над ними, зовут Валерий Астахов.
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Шеф-редактор отметил, что деятельность Астахова подтверждена свидетельствами очевидцев.
По его словам, дети рассказывали, что к ним относились по-разному, не все плохо, но конкретно Астахов взбесился, когда дети, особенно подростки 14-15 лет, проявляли какую-то любовь к Украине, когда они заявляли, что для них Украина — это родина.
Об издевательствах над детьми журналисты узнали от мальчика и трех девочек, которые вернулись из санатория "Лучистый" и видели все, что делал там Астахов.
Астахов известен и тем, что еще в 2014 году вывозил детей из Донецка в Крым, а после возвращения рассказывал, что нацгвардейцы Украины собирались расстрелять автобус. Теперь Астахов работает с детьми.
Напомним, "Комментарии" писали, что по информации Ирины Верещук, РФ похитила около 4 400 детей-сирот из Украины.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Европейская комиссия и Польша начинают инициативу поиска украинских детей, которых российские военные незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины.
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