Бывший сотрудник "Беркута" оказался причастен к издевательствам над похищенными украинскими детьми

Бывший сотрудник "Беркута" причастен к издевательствам с похищенными Россией украинских детей. Об этом в Теле эфире рассказал шеф-редактор ньюзрума The Insider Тимур Олевский.



Удалось установить человека, причастного к насилию над вывезенными украинскими детьми

Бывшего сотрудника "Беркута", который оказался причастен не только к похищению украинских детей, но и к издевательству над ними, зовут Валерий Астахов.

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Он живет в Евпатории, жил и до аннексии Крыма, продолжает жить и сейчас. Я, кстати, не знаю, был ли он лично на Майдане или нет, предполагаю, что да”, — сказал Олевский.

Шеф-редактор отметил, что деятельность Астахова подтверждена свидетельствами очевидцев.

Он пытался насилием, угрозами и запугиванием, ударами, в частности, выбить из детей украинскость. Есть свидетели, дети, которые говорят, что как минимум одну девочку при них он ударил по голове металлической палкой. Он работает в Евпатории в санатории "Лучистый", представляется сотрудником Службы безопасности. Но не только в этом санатории его заметили в трех закдадах, где держали детей, вывезенных из Херсонской области”, — сообщил Олевский.

По его словам, дети рассказывали, что к ним относились по-разному, не все плохо, но конкретно Астахов взбесился, когда дети, особенно подростки 14-15 лет, проявляли какую-то любовь к Украине, когда они заявляли, что для них Украина — это родина.

“Или, например, говорили “Слава Украине!”, либо носили какую-то символику в виде национального флага, либо отказывались петь, например, гимн России, либо просто обсуждали события на войне. Вот таких детей он водил в подвал и обещал их посадить на подвал, показывал им этот подвал, некоторых там оставлял, угрожал и некоторых избивал", — рассказал шеф-редактор издания.

Об издевательствах над детьми журналисты узнали от мальчика и трех девочек, которые вернулись из санатория "Лучистый" и видели все, что делал там Астахов.

"Мы его узнавали по его фамилии: совершенно случайно ткнув в список людей с фамилией "Астахов" в Евпатории, мы довольно быстро нашли человека, представлявшегося сотрудником администрации Евпатории", — сказал Олевский.

Астахов известен и тем, что еще в 2014 году вывозил детей из Донецка в Крым, а после возвращения рассказывал, что нацгвардейцы Украины собирались расстрелять автобус. Теперь Астахов работает с детьми.

Напомним, "Комментарии" писали, что по информации Ирины Верещук, РФ похитила около 4 400 детей-сирот из Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Европейская комиссия и Польша начинают инициативу поиска украинских детей, которых российские военные незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины.

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