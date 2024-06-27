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Бывший президент Молдовы подверг сомнению территориальную целостность Украины

Игорь Додон призвал ждать окончания войны, чтобы выяснить, кому принадлежит Крым и другие территории на востоке и юге Украины.

27 июня 2024, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Президент Молдовы в 2016-2020 годах Игорь Додон заявил, что для определения принадлежности временно оккупированных Россией территорий следует дождаться окончания боевых действий. Таким образом, бывший лидер Молдовы поставил под сомнение территориальную целостность Украины.

Бывший президент Молдовы подверг сомнению территориальную целостность Украины

Бывший президент Молдовы Игорь Додон. Фото из открытых источников

Экс-президент Молдовы Игорь Додон дал интервью изданию "Настоящее Время", где ответил на несколько вопросов о войне в Украине. Когда Додона спросили, кто начал полномасштабное вторжение и ввел войска в Украину, молдавский политик заявил, что "все стороны виноваты в произошедшем в Украине".

На вопрос о территориальной целостности Украины, в том числе о том, кому должен принадлежать Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, Додон призвал дождаться мирных переговоров и окончания войны.

"Кто-то говорит, что эти области – часть России, кто-то говорит, что часть Украины. Поэтому дождемся, что будет происходить по результатам переговоров и окончания войны в Украине", — ответил Додон.

Кроме того, бывший президент Молдовы заявил, что видел разные позиции относительно трагических событий в Буче. По его словам, "некоторые говорят, что это постановка", однако, Додон отказался утвердить так ли это, назвав события в Буче "ужасными".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Молдовы Мая Санду рассказала, предлагала ли Украина ей военную помощь для решения вопроса Приднестровья.

Также "Комментарии" писали, что пророссийская оппозиция Молдовы приехала в Москву, где объединили свои силы и создали антиевропейский блок под названием "Победа".




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