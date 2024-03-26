logo

BTC/USD

70686.16

ETH/USD

3651.74

LTC/USD

91.21

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бывший нардеп Госдумы РФ назвал главную задачу российских добровольцев в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший нардеп Госдумы РФ назвал главную задачу российских добровольцев в России

Российские повстанцы пытаются освободить территорию РФ, свергнуть режим Путина и установить новую структуру власти в стране.

сегодня, 08:27
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что главной задачей российских повстанцев является уничтожение режима Путина в России и установление новой власти. По словам Пономарева, российские добровольцы хотят освободить территории РФ и удерживать ее.

Бывший нардеп Госдумы РФ назвал главную задачу российских добровольцев в России

Российский политик Илья Пономарев. Фото из открытых источников

Бывший нардеп Госдумы отметил, что российские добровольцы из РДК, РЛС и Сибирского батальона продолжают вести активные и тяжелые боевые действия на территории России. По словам Пономарева, несмотря на потери повстанцы будут идти к своим целям.

"Впрочем, мы будем продолжать добиваться своих целей. Наша программа максимум — освободить определенную часть территории и удерживать ее", — сказал Илья Пономарев.

Политик также рассказал о главной цели российских добровольцев.

"Мы хотим уничтожить путинский режим. Мы не хотим уничтожить отдельную часть территории РФ и затем обменивать ее. Наша цель – уничтожение режима и установление новой структуры власти", – пояснил Пономарев.

Илья Пономарев – российский политик, депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов. Во время голосования в Госдуме России в 2014 году был единственным из 450 депутатов, проголосовавших против аннексии Крыма. С 2019 года имеет гражданство Украины и владеет украинским языком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы приблизились к ядерному хранилищу в РФ.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские повстанцы, пытающиеся свергнуть режим Путина, это террористическая деятельность Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-reyd-rosiyskikh-dobrovoltsiv-na-teritoriyu-rf-eksdeputat-derzhdumi-ponomarov-nazvav-golovnu-zadachu
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости