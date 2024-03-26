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Slava Kot
Эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что главной задачей российских повстанцев является уничтожение режима Путина в России и установление новой власти. По словам Пономарева, российские добровольцы хотят освободить территории РФ и удерживать ее.
Российский политик Илья Пономарев. Фото из открытых источников
Бывший нардеп Госдумы отметил, что российские добровольцы из РДК, РЛС и Сибирского батальона продолжают вести активные и тяжелые боевые действия на территории России. По словам Пономарева, несмотря на потери повстанцы будут идти к своим целям.
Политик также рассказал о главной цели российских добровольцев.
Илья Пономарев – российский политик, депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов. Во время голосования в Госдуме России в 2014 году был единственным из 450 депутатов, проголосовавших против аннексии Крыма. С 2019 года имеет гражданство Украины и владеет украинским языком.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы приблизились к ядерному хранилищу в РФ.
Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские повстанцы, пытающиеся свергнуть режим Путина, это террористическая деятельность Украины.
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