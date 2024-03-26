Бывший нардеп Госдумы РФ назвал главную задачу российских добровольцев в России

Эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что главной задачей российских повстанцев является уничтожение режима Путина в России и установление новой власти. По словам Пономарева, российские добровольцы хотят освободить территории РФ и удерживать ее.



Российский политик Илья Пономарев. Фото из открытых источников

Бывший нардеп Госдумы отметил, что российские добровольцы из РДК, РЛС и Сибирского батальона продолжают вести активные и тяжелые боевые действия на территории России. По словам Пономарева, несмотря на потери повстанцы будут идти к своим целям.

"Впрочем, мы будем продолжать добиваться своих целей. Наша программа максимум — освободить определенную часть территории и удерживать ее", — сказал Илья Пономарев.

Политик также рассказал о главной цели российских добровольцев.

"Мы хотим уничтожить путинский режим. Мы не хотим уничтожить отдельную часть территории РФ и затем обменивать ее. Наша цель – уничтожение режима и установление новой структуры власти", – пояснил Пономарев.

Илья Пономарев – российский политик, депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов. Во время голосования в Госдуме России в 2014 году был единственным из 450 депутатов, проголосовавших против аннексии Крыма. С 2019 года имеет гражданство Украины и владеет украинским языком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы приблизились к ядерному хранилищу в РФ.

Также "Комментарии" писали, что в России отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские повстанцы, пытающиеся свергнуть режим Путина, это террористическая деятельность Украины.