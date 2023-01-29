Бывший командир "Азова" рассказал о последствиях ухода ВСУ из Соледара

Экс-командир военного формирования "Азов" Максим Жорин прокомментировал ситуацию с потерей города Соледар в Донецком регионе. Украинский военнослужащий объяснил то, что украинские военные отступили из этого населенного пункта, не приведет позже к тому, что может возникнуть критическая ситуация.

Бои за Соледар (фото из открытых источников)

"Никакой критической ситуации в этом действительно нет. Безусловно, это плохо, враг стал на шаг ближе к попыткам тактического охвата Бахмута. Но это существенно на ситуацию не повлияло. Но, безусловно, ничего хорошего в этом нет", — подчеркнул бывший командир "Азова", отвечая на вопросы представителей "NV".

Как он утверждает, другой важный город – Бахмут полностью контролируют украинские военные – логистика действует, военные формирования имеют в результате необходимое обеспечение, также при необходимости возможно организовать пути дальнейшей эвакуации.

"Местные могут заезжать и уехать. То есть город все равно контролируемый", — резюмировал военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появились с спутником фото Соледара до и после российской агрессии. Последние несколько недель вблизи Соледара и других нескольких городов Украины продолжаются ожесточенные бои. Спутниковые снимки показали ужасающие последствия российской агрессии. Опубликованы спутниковые снимки с разным периодом до русских военных действий и после показали разрушенные дома, школы, дороги, поля с большим количеством воронок от снарядов. На снимке от Maxar показано июль 2021 года, когда о предстоящем полномасштабном вторжении никто и не думал, и его последствия по состоянию на 10 января 2023 года. На изображении видны разрушенные сельскохозяйственные постройки.

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