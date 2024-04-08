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Бывший американский депутат воюет на стороне России

Обвиняемый в насилии над детьми американский депутат подписал контракт с армией России для войны в Украине.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Бывший депутат городского совета и член национальной гвардии Уилмер Пуэлло-Мота сбежал из США из-за подозрения в педофилии и присоединился к российской армии. Американец еще до подписания контракта с Вооруженными силами РФ участвовал в войне в Украине, в частности в боях под Авдеевкой.

Бывший американский депутат воюет на стороне России

Уилмер Пуэлло-Мота. Фото из открытых источников

28-летний Уилмер Пуэлло-Мота должен был предстать перед судом 9 января из-за обнаруженного у него на телефоне сексуального содержания с несовершеннолетними детьми. Однако американец пропал без вести за два дня до начала процесса.

В начале апреля в сеть попало видео, где Пуэлло-Мота заметили в российском военкомате и Ханты-Мансийск на западе Сибири. Американец в комнате с портретами Путина и Шойгу подписал контракт с российской армией.

Однако, он еще до подписания принимал участие в активных боевых действиях на территории Украины. Когда Россия в феврале захватила Авдеевку, в сеть попала запись с американским солдатом. Он устанавливал флаг США на развалинах украинского города в поддержку России.

"Я пришел здесь, чтобы установить флаг США в знак дружбы и поддержки всего того, что здесь терпят люди. Я горд быть здесь", — сказал американец с размытым лицом и добавил, что "я точно сделал бы это снова".

Как пишут американские СМИ, вопреки размытому лицу на видео Уилмера Пуэлло-Мота узнали по голосу его знакомые.

После исчезновения из США на его странице в Facebook появилось фото в военной форме, где он руководит беспилотником. Кроме того, его статус работы был изменен на работу в Минобороны РФ.

Бывший американский депутат воюет на стороне России - фото 2

Историю американца активно распространяет российская пропаганда, утверждающая, что Уилл служил в армии США, однако якобы осознал ситуацию в Украине и приехал воевать за Россию как доброволец. Несмотря на это, российские пропагандисты не упоминают о побеге американца из-за подозрения в педофилии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что попавшие в украинский плен иностранцы рассказали, почему пошли воевать за Россию.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, каким образом Россия вербует индейцев на войну в Украину.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2024/apr/05/fugitive-former-us-city-councillor-enlists-with-russia-for-war-in-ukraine
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