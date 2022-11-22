logo

BTC/USD

16108.03

ETH/USD

1124.44

LTC/USD

68.68

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бывшего министра образования подозревают в государственной измене: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывшего министра образования подозревают в государственной измене: что известно

Дмитрий Табачник помогал гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей

сегодня, 22:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Бывший министр образования Дмитрий Табачник помогал коллаборантам на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей. Следовательно, ему сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на подозрение , опубликованное на странице Офиса генерального прокурора.

Бывшего министра образования подозревают в государственной измене: что известно

Дмитрий Табачник (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 1 мая Табачник через Telegram связал предателей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях с замминистра здравоохранения России Андреем Плутиницким, чтобы организовать процессы в сфере здравоохранения. Отмечается, что он действовал как представитель высших органов власти РФ.

Затем Табачник также переписывался с Сальдо, чтобы организовать его встречу с "министром МЧС АР Крым" для создания "службы по чрезвычайным ситуациям", подписания "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создания службы "112". Кроме того, бывший министр в конце июля взял у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений, избирательных участков.

"На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Табачник докладывал на "руководителя Запорожской ВГА" Балицкого работнику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ. Табачник сообщал о некомпетентности предателя в создании сети аптек на оккупированных территориях, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

Поэтому Табачнику следователь УСБУ в Винницкой области объявил о подозрении в государственной измене, если его вину докажут в суде, ему грозит пожизненное заключение.

Известно, что Дмитрий Табачник руководил министерством образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, но в 2014 году сбежал из Украины.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-tabacniku-dv-povistki-pro-viklik-tabacniku-dv-na-28112022-29112022-30112022-pamyatka-pro-procesualni-prava-ta-obovyazki-pidozryuvanogo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!