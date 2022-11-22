Бывшего министра образования подозревают в государственной измене: что известно

В сообщении говорится, что 1 мая Табачник через Telegram связал предателей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях с замминистра здравоохранения России Андреем Плутиницким, чтобы организовать процессы в сфере здравоохранения. Отмечается, что он действовал как представитель высших органов власти РФ.

Бывший министр образования Дмитрий Табачник помогал коллаборантам на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей. Следовательно, ему сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на подозрение , опубликованное на странице Офиса генерального прокурора.

Затем Табачник также переписывался с Сальдо, чтобы организовать его встречу с "министром МЧС АР Крым" для создания "службы по чрезвычайным ситуациям", подписания "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создания службы "112". Кроме того, бывший министр в конце июля взял у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений, избирательных участков.

"На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Табачник докладывал на "руководителя Запорожской ВГА" Балицкого работнику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ. Табачник сообщал о некомпетентности предателя в создании сети аптек на оккупированных территориях, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

Поэтому Табачнику следователь УСБУ в Винницкой области объявил о подозрении в государственной измене, если его вину докажут в суде, ему грозит пожизненное заключение.

Известно, что Дмитрий Табачник руководил министерством образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, но в 2014 году сбежал из Украины.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко.