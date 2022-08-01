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Бьют не хуже HIMARS: в Украину прибыло мощное оружие из Германии

Министр обороны Украины поблагодарил Германию за РСЗО

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в Украину из Германии прибыли реактивные системы залпового огня MARS II. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии РСЗО в Украину в Twitter и поблагодарил за них правительство Германии.

Бьют не хуже HIMARS: в Украину прибыло мощное оружие из Германии

РСЗО MARS II. Фото: из открытых источников

"...Наши артиллеристы салютуют нашим немецким партнерам!", — отметил украинский глава Минобороны, подкрепив свой пост фото РСЗО.

Стоит отметить, что именно с поставками тяжелого вооружения из Германии в Украину было больше всего сложностей. Берлин как мог откладывал окончательное решение, сейчас же такие поставки пошли. Действительно, Украина все еще нуждается в увеличении объёмов поставок тяжелого вооружения. Но то, что Германия и другими мировые лидеры начали их одобрять – уже о многом говорит. 

Читайте также на портале "Комментарии" — конфликт между Сербией и Косово: почему войны не будет – как это может отобразиться на Украине. Эксперты детально разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью для нашего издания.                                                                             

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка точно знает, что Кремль делает большую ставку на победе в битве за юг и восток Украины. Если эти бои закончатся для Москвы успешно, то с большой долей вероятности стоит ожидать, что российские войска попытаются захватить еще больше украинских территорий. В ГУР также обладают информацией о том, что россияне спустя 2-3 недели вновь могут вернуться в Беларусь, где у границы с Украиной сформировать ударные группы для очередного вторжения.




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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1554054634746126337
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