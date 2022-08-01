logo

BTC/USD

23382.71

ETH/USD

1676.47

LTC/USD

59.75

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Войска РФ могут вернуться в Белоруссию через две-три недели: в разведке сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Войска РФ могут вернуться в Белоруссию через две-три недели: в разведке сделали заявление

Россия делает ставку на победу в битве за юг и восток Украины

сегодня, 13:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В украинской разведке подчёркивают, что не зря так акцентировали внимание в битве за Донбасс. Если Москва выиграет эту битву и ей удастся закрепиться на юге Украины, то Кремль попытается захватить новые территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Guardian" рассказал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. 

Войска РФ могут вернуться в Белоруссию через две-три недели: в разведке сделали заявление

Российские войска. Фото: из открытых источников

Замначальника ГУР Минобороны отметил, если бы российские войска одержали безоговорочную победу на юге и востоке Украины, то они не остановились бы, а продолжили новые операции. Были бы новое заявления о расширении географии так называемое военной "спецоперации" с целью захватить как можно больше территории Украины. В войне были бы задействованы те подразделения, которые сейчас находятся на территории России и активно формируются врагом. Сейчас оккупанты создают стрелковые батальоны резервистов в каждом военном округе РФ и третий армейский корпус в Западном военном округе, рассказал Скибицкий.

В Минобороны Украины знают, что обучение нового корпуса началось под непосредственным руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу. Куда бросит Россия новый корпус будет зависеть от того, как будут проходить бои на юге и востоке Украины.

Скибицкий отметил, что одной из способностей российской армии есть то, как она может быстро перебрасывать свои войска из одного направления на другое. Все видели, как РФ вывела оперативно войска из севера Украины и через несколько недель они уже оказались на Донбассе. Поэтому украинской разведке известно, что российские войска могут также вернуться в Беларусь через 2-3 недели, если это им будет нужно.

Читайте также на портале "Комментарии" — конфликт между Сербией и Косово: почему войны не будет – как это может отобразиться на Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/jul/31/ukrainian-offensive-forces-russia-to-bolster-troops-in-occupied-south?CMP=Share
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!