Войска РФ могут вернуться в Белоруссию через две-три недели: в разведке сделали заявление

В украинской разведке подчёркивают, что не зря так акцентировали внимание в битве за Донбасс. Если Москва выиграет эту битву и ей удастся закрепиться на юге Украины, то Кремль попытается захватить новые территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Guardian" рассказал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Замначальника ГУР Минобороны отметил, если бы российские войска одержали безоговорочную победу на юге и востоке Украины, то они не остановились бы, а продолжили новые операции. Были бы новое заявления о расширении географии так называемое военной "спецоперации" с целью захватить как можно больше территории Украины. В войне были бы задействованы те подразделения, которые сейчас находятся на территории России и активно формируются врагом. Сейчас оккупанты создают стрелковые батальоны резервистов в каждом военном округе РФ и третий армейский корпус в Западном военном округе, рассказал Скибицкий.

В Минобороны Украины знают, что обучение нового корпуса началось под непосредственным руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу. Куда бросит Россия новый корпус будет зависеть от того, как будут проходить бои на юге и востоке Украины.

Скибицкий отметил, что одной из способностей российской армии есть то, как она может быстро перебрасывать свои войска из одного направления на другое. Все видели, как РФ вывела оперативно войска из севера Украины и через несколько недель они уже оказались на Донбассе. Поэтому украинской разведке известно, что российские войска могут также вернуться в Беларусь через 2-3 недели, если это им будет нужно.

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