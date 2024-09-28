Только 29% украинцев считают позорным уклонение от мобилизации в ряды ВСУ.

Украинцы все чаще избегают службу в армии. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на исследование социологической службы Центра Разумкова.

В то же время, согласно данным исследования, 46% украинцев считают, что уклоняться от призыва в армию не стыдно, а 25% граждан затруднились ответить на вопросы.

The Economist пишет, что жизнь в крупных украинских городах может казаться "обманчиво нормальной" из-за работы ресторанов под открытым небом, переполненных набережных и развлекательных программ.

Однако, отмечает издание, 77% украинцев рассказали социологам, что их друг или знакомый погиб на войне, а 22% украинцев лишились родственника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

