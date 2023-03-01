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Был осужден за наркотики: на войне в Украине погиб "вагнеровец"-эксдепутат от партии Путина

На российской войне в Украине погиб экс-депутат пропутинской партии "Единая Россия" Денис Штейн

сегодня, 21:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Во время военного вторжения в Украину погиб бывший депутат от путинской политической силы "Единая Россия" Советского района Самары Денис Штейн. Ранее он был осужден российскими правоохранителями за распространение наркотиков. Об этом сообщают местные самарские издания.

Был осужден за наркотики: на войне в Украине погиб "вагнеровец"-эксдепутат от партии Путина

Денис Штейн (фото из открытых источников)

В суде год назад признали экс-депутата виновным в налаживании сбыта наркотиков, в его жилье российские правоохранители обнаружили свертки с мефедроном.


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Штейна отправили отбывать наказание в колонию строгого режима, но там он находился совсем недолго – всего несколько месяцев. Представители ПИК "Вагнер" предложили ему идти воевать на войну в Украине, обещая по окончании спецоперации  амнистию.

"Вербовщики ПИК "Вагнер" забрали на войну сотни самарских заключенных, обещая помилование — часто их отправляли штурмовать территории и первыми проходить минные поля", — написали журналисты одного из местных изданий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россиянин, который был в украинском плену , ушел снова воевать и погиб. Российский военный Ефрейтор Натан Касаткин, родом из Бурятии в начале полномасштабного вторжения, попал в украинский плен. Затем был обменен, а теперь погиб при исполнении приказов руководства Российской Федерации. Об этом сообщает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Бурят Натан Касаткин попал в плен в украинские войска на российское вторжение. Россиянин в плену говорил "Слава Украине" и известное изречение о президенте Российской Федерации. Через некоторое время Украина смогла обменять российского военного пленника на украинских защитников и защитниц.



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Источник: https://t.me/sotaproject/54729
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