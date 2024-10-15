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Бунт в одной из бригад ВСУ: правда ли это

Сообщается, что бригаду из-за потери боеспособности вывели из зоны боевых действий

сегодня, 16:32
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Недилько Ксения

ru-пропагандисты распространяют фейк о якобы бунте в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ под Купянском и ее выведении из зоны боевых действий из-за потери боеспособности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Бунт в одной из бригад ВСУ: правда ли это

Иллюстративное фото

В сообщениях также утверждается, что военные отказываются выполнять приказы, а их родственники собирают деньги на адвокатов для освобождения задержанных.

Верифицировав информацию у военного командования, Центр сообщает, что эта история выдумана. Бригада продолжает выполнять боевые (специальные) задачи по определенной полосе ответственности.

Сообщения о ее "расформировании" или "бунте" являются частью информационной операции врага, направленной на подрыв морального духа и доверия к Вооруженным Силам Украины, отмечают в ЦПД и призывают доверять только верифицированным источникам информации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Исчезновение целой бригады ВСУ на Покровском направлении: что известно

Пропагандисты распространяют информацию о якобы исчезновении 152-й отдельной егерской бригады ВСУ вместе с командиром во время боевых действий на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В сообщениях утверждается, что украинские военные массово исчезают, а их родственники не могут получить никакой информации о судьбах своих близких. Верифицировав информацию в Генштабе Вооруженных Сил Украины, Центр сообщает, что 152-я бригада продолжает выполнять боевые задачи, и заявления о ее якобы исчезновении безосновательны.



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