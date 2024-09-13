Бухты почти пустые. Российские корабли сбежали из Крыма

Большинство российских кораблей покинули оккупированный Крым, сообщают агенты партизанского движения "Атеш".

РФ вывела корабли из Крыма. Фото из открытых источников

"Бухты на побережье Севастополя почти пусты. Большинство российских кораблей покинули крымские порты и лишь изредка появляются в местных водах", — говорится в сообщении движения сопротивления "Атеш".

Несмотря на это, отметили в "Атеш", береговая охрана на полуострове усилена военными катерами, ведущими круглосуточное патрулирование, активно отслеживая возможное появление безэкипажных катеров в прибрежных водах. Вместо систем ПВО на кораблях активно разворачиваются мобильные РЛС для защиты по всему полуострову, сообщило движение сопротивления.

В "Атеш" подчеркнули, что постоянно мониторят ситуацию в Крыму, а система защиты оккупационных войск благодаря их работе теряет эффективность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было абсолютно правильным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

