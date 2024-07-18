Будут охотиться на украинские F-16: Россия получила новую версию истребителей

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российское предприятие Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявило о первой в этом году передаче истребителей МиГ-31 в модернизированной версии БМ. Россияне утверждают, что эти самолеты станут одной из самых больших угроз для истребителей F-16, которые вскоре получит Украина от стран Запада.
Истребитель МиГ-31БМ. Фото из открытых источников
В этом году Минобороны РФ уже получило несколько истребителей разных моделей, однако впервые поступили модернизированные боевые самолеты МиГ-31БМ. Российский полковник Виктор Литовкин заявил, что F-16 станет легкой целью для МиГ-31БМ.
МиГ-31БМ может обнаруживать цели на расстоянии до 300 км и оснащен новым бортовым компьютером, автоматически определяющим цели с наивысшим приоритетом. Кроме того, российский истребитель оснащен ракетами Р-37 со скоростью 6 махов и дальностью полета 300-400 км. Также МиГ-31БМ может подниматься на высоту 25 километров и использовать радар большой дальности, чтобы определять цели и первым атаковать.
Таким образом, МиГ-31БМ перестал быть классическим перехватчиком и превратился в многоцелевой боевой самолет. Однако, вероятно, он не лучшим образом подходит для прямого боя с F-16, ведь недостаточно маневровый.
Литовкин отметил, что помимо МиГ-31БМ проблемой для украинских истребителей F-16 будут также системы противовоздушной обороны РФ.
Это подтверждает эксперт по вопросам обороны и обозреватель издания National Interest Харрисон Касс, указывающий, что истребители F-16 будут полезны для Украины, однако не станут "волшебной палочкой" решения войны. По его словам, истребители F-16 помогут в защите воздушного пространства Украины, а также при наступательных операциях, однако, как только "украинцы столкнутся с контролируемым Россией воздушным пространством, важность F-16 заметно упадет, как и вероятность его выживания".
Отметим, что неизвестно, соответствуют ли заявленные россиянами характеристики МиГ-31БМ действительности. В Минобороны не раз заявляли завышенные показатели своего оружия, в частности, как это было с танками четвертого поколения Т-14 "Армата". Россияне сначала отправили несколько десятков единиц этих танков в Украину, однако они не вступали в столкновение, а затем были отозваны с фронта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отказалась от западных истребителей, которые могла предоставить Швеция. Впоследствии у Зеленского прокомментировали информацию об отказе Украины от боевых самолетов.
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько истребителей Су-34 выпустила Россия в 2024 году.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!