Будут охотиться на украинские F-16: Россия получила новую версию истребителей

Российское предприятие Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявило о первой в этом году передаче истребителей МиГ-31 в модернизированной версии БМ. Россияне утверждают, что эти самолеты станут одной из самых больших угроз для истребителей F-16, которые вскоре получит Украина от стран Запада.



Истребитель МиГ-31БМ. Фото из открытых источников

В этом году Минобороны РФ уже получило несколько истребителей разных моделей, однако впервые поступили модернизированные боевые самолеты МиГ-31БМ. Российский полковник Виктор Литовкин заявил, что F-16 станет легкой целью для МиГ-31БМ.

"F-16 является слишком скудной целью для тяжелого истребителя МиГ-31БМ. Тем более что он имеет полный набор ракет "воздух — воздух" и "воздух — земля", в том числе он основной истребитель, несущий сегодня гиперзвуковую ракету "Кинжал". А бороться с F-16 МиГ-31 может безусловно, но смысла в этом нет", — заявил Литовкин.

МиГ-31БМ может обнаруживать цели на расстоянии до 300 км и оснащен новым бортовым компьютером, автоматически определяющим цели с наивысшим приоритетом. Кроме того, российский истребитель оснащен ракетами Р-37 со скоростью 6 махов и дальностью полета 300-400 км. Также МиГ-31БМ может подниматься на высоту 25 километров и использовать радар большой дальности, чтобы определять цели и первым атаковать.

Таким образом, МиГ-31БМ перестал быть классическим перехватчиком и превратился в многоцелевой боевой самолет. Однако, вероятно, он не лучшим образом подходит для прямого боя с F-16, ведь недостаточно маневровый.

Литовкин отметил, что помимо МиГ-31БМ проблемой для украинских истребителей F-16 будут также системы противовоздушной обороны РФ.

Это подтверждает эксперт по вопросам обороны и обозреватель издания National Interest Харрисон Касс, указывающий, что истребители F-16 будут полезны для Украины, однако не станут "волшебной палочкой" решения войны. По его словам, истребители F-16 помогут в защите воздушного пространства Украины, а также при наступательных операциях, однако, как только "украинцы столкнутся с контролируемым Россией воздушным пространством, важность F-16 заметно упадет, как и вероятность его выживания".

Отметим, что неизвестно, соответствуют ли заявленные россиянами характеристики МиГ-31БМ действительности. В Минобороны не раз заявляли завышенные показатели своего оружия, в частности, как это было с танками четвертого поколения Т-14 "Армата". Россияне сначала отправили несколько десятков единиц этих танков в Украину, однако они не вступали в столкновение, а затем были отозваны с фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина отказалась от западных истребителей, которые могла предоставить Швеция. Впоследствии у Зеленского прокомментировали информацию об отказе Украины от боевых самолетов.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, сколько истребителей Су-34 выпустила Россия в 2024 году.