Будут ли ВСУ и дальше удерживать территории на Курщине: на Западе сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На первый взгляд может показаться, что российская армия отвоевывает территорию в Курской области, которую ранее контролировали ВСУ. Вот только на самом деле украинская армия сознательно отступает с тех территорий, которые дальше удерживать чрезвычайно сложно. А те территории, которые хорошо подготовлены к оборонительной войне ВСУ и дальше могут удерживать. Поэтому попытки вытеснить украинские силы, скорее всего, только усложнятся. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
По его словам, украинские войска "отдают открытые земли и открытые леса, территорию, которую очень трудно защищать".
Эксперт по военной стратегии в аналитическом центре Королевского института объединенных служб Мэтью Сэвилл добавил, что пока РФ отвоевала то, что было "легко отвоевать".
Отмечается, что Украина должна сделать расчеты относительно того, какие ресурсы и потери она может допустить в Курской области, и в итоге решить, стоит ли продолжать удерживать российские территории.
Читайте также на портале "Комментарии" - россияне еще больше оттеснили ВСУ в Курской области: обновленная карта.
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин решил взяться серьезно: кого Кремль перебросит в Курскую область.
Новости