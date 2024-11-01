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Будут ли ВСУ и дальше удерживать территории на Курщине: на Западе сделали заявление

Западные эксперты считают, что украинские войска отдают территорию, которую "очень трудно защищать"

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

На первый взгляд может показаться, что российская армия отвоевывает территорию в Курской области, которую ранее контролировали ВСУ. Вот только на самом деле украинская армия сознательно отступает с тех территорий, которые дальше удерживать чрезвычайно сложно. А те территории, которые хорошо подготовлены к оборонительной войне ВСУ и дальше могут удерживать. Поэтому попытки вытеснить украинские силы, скорее всего, только усложнятся. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.

Будут ли ВСУ и дальше удерживать территории на Курщине: на Западе сделали заявление

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Им (россиянам – ред.) будет гораздо сложнее с остальной частью украинского выступа, который все еще очень большой", — заявил эксперт по военным действиям в Центре Стимсона Уильям Альберк.

По его словам, украинские войска "отдают открытые земли и открытые леса, территорию, которую очень трудно защищать".

"Хотя кто-то может посмотреть на недавние успехи (армии РФ – ред.) и сказать, что они большие, я бы также сказал, что это потому, что Украина просто захватила так много территорий, больше, чем она даже намеревалась защищать…Так что, теперь Украине очень легко делать какие-то боевые отступления", – отметил Уильям Альберк.

Эксперт по военной стратегии в аналитическом центре Королевского института объединенных служб Мэтью Сэвилл добавил, что пока РФ отвоевала то, что было "легко отвоевать".

Отмечается, что Украина должна сделать расчеты относительно того, какие ресурсы и потери она может допустить в Курской области, и в итоге решить, стоит ли продолжать удерживать российские территории.

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