Будут ли Украину и дальше заставлять согласиться на «корейский сценарий»

Украину подводят к условному корейскому варианту, как бы он ни был сформулирован, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, сначала будет прекращение огня, дальше все перейдет в формат переговоров, саммитов. Замороженный конфликт, в сущности. Это вариант, ситуация с которым станет более-менее понятна до конца года – это то, о чем говорил Владимир Зеленский, подчеркнул эксперт.

Переговоры Украины и РФ

Однако замечу, что ни один вариант не предусматривает капитуляции Украины. Иначе для чего Запад вкладывал грубые деньги? Всё можно было решить раньше и гораздо дешевле. Те же Стамбульские соглашения – по факту форма капитуляции Украины. Условия путинского ультиматума – тоже капитуляция Украины. В чистом виде то, что предлагает Запад, это по сути военная победа Украины, выбивание российских войск с территории Украины оружием Запада. И это, будем честны, не слишком вероятный вариант",

– говорит политтехнолог.

То есть остается средневзвешенная позиция: замораживание войны и "серой зоны", фактически оккупированной и присоединенной к России, а формально – международно признанной украинской. Это в случае, если в ближайшие полгода вообще будет найдено хоть какое-то решение, добавил эксперт.

"Если Путин "зацементирует" свой ультиматум, то останутся только полярные варианты. То есть военные, а не дипломатические решения. Или Украина и Запад дожмут Россию – или Россия дожмет Украину и Запад. Отдельный вопрос: нужен ли первый или второй вариант Глобального Юга во главе с Китаем. В смысле, с какой вероятностью Китай загонит Путина в переговорный процесс и заставит отказаться от ультиматумов, чтобы избежать военного решения проблемы",

– отметил эксперт.

То есть, говорит эксперт, это на самом деле и является центральной проблемой: есть вероятность запихнуть Россию в переговорный процесс, принудить ее к приемлемым компромиссам, сделать хотя бы временно, на десятилетие или хотя бы на 5 лет (пока США не возобновит оборонку до уровня времен Холодной войны). , ЕС не запустит все планируемые изменения в ВПК и оборонной системе... Ну и пока не развяжется хоть немного ситуация с Китам и Тайванем).

Так что возможность вовлечь Россию в процесс – главное, что вызывает сомнения у лидеров стран-участниц Бюргенштока. Чтобы войти в эту дверь в переговорное пространство, Россия должна "обтесать лишнее", изменить формат, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему корейский сценарий не подходит Украине.



