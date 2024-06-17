Будут ли Украину и дальше заставлять согласиться на «корейский сценарий»

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Ткачик Олеся
Украину подводят к условному корейскому варианту, как бы он ни был сформулирован, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, сначала будет прекращение огня, дальше все перейдет в формат переговоров, саммитов. Замороженный конфликт, в сущности. Это вариант, ситуация с которым станет более-менее понятна до конца года – это то, о чем говорил Владимир Зеленский, подчеркнул эксперт.
Переговоры Украины и РФ
То есть остается средневзвешенная позиция: замораживание войны и "серой зоны", фактически оккупированной и присоединенной к России, а формально – международно признанной украинской. Это в случае, если в ближайшие полгода вообще будет найдено хоть какое-то решение, добавил эксперт.
То есть, говорит эксперт, это на самом деле и является центральной проблемой: есть вероятность запихнуть Россию в переговорный процесс, принудить ее к приемлемым компромиссам, сделать хотя бы временно, на десятилетие или хотя бы на 5 лет (пока США не возобновит оборонку до уровня времен Холодной войны). , ЕС не запустит все планируемые изменения в ВПК и оборонной системе... Ну и пока не развяжется хоть немного ситуация с Китам и Тайванем).
Так что возможность вовлечь Россию в процесс – главное, что вызывает сомнения у лидеров стран-участниц Бюргенштока. Чтобы войти в эту дверь в переговорное пространство, Россия должна "обтесать лишнее", изменить формат, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему корейский сценарий не подходит Украине.
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