Будут ли у оккупантов проблемы с логистикой после подрыва Крымского моста: ответ ISW

Вчерашняя атака на Крымский мост, в результате чего автомобильное движение было полностью нарушено, способна ухудшить логистику российских оккупантов на юге Украины во время контрнаступательных действий ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчёте Института изучения войны (ISW).

Крымский мост. Фото: из открытых источников

После взрывов на мосту, который соединяет материковую РФ с временно оккупированным украинским полуостровом, российские власти обвинили спецслужбы Украины в нанесении утром 17 июля беспилотного надводного удара по объекту.

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На видеозаписи последствий видно, что один пролет дороги моста через Керченский пролив обрушился, а другой пролет получил повреждения, но остался целым.

Министерство транспорта РФ тогда заявило, что удары не повредили ни железнодорожный мост, ни опоры автомобильного моста, а железнодорожное движение через мост возобновилось через несколько часов после удара.

Российские оккупационные "власти" перенаправили интенсивное гражданское движение из захваченного Крыма на территорию РФ через оккупированные южные районы в Украине, а российские источники рассказывали об обширных пробках в Джанкойском районе полуострова и подконтрольной интервентам территории в Херсонской области в сторону Мелитополя.

В отчете отмечается, что российские "туристы", бегущие из оккупированного Крыма, вероятно, усугубили движение и, скорее всего, помешали российской логистике из Крыма в "тыловые районы" на территории Запорожской и Херсонской областей.

Оккупационные "власти" попросили гражданских лиц рассмотреть альтернативные пути эвакуации, чтобы "смягчить насущные проблемы с дорожным движением".

Пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отказался комментировать причастность страны к инциденту.

При этом, как ранее заявляли украинские официальные лица и аналитики ISW, мост через Керченский пролив и военные районы в оккупированном Крыму являются законными военными целями для Сил обороны Украины в их защите от полномасштабного вторжения РФ и попыток Кремля захватить наше государство.



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