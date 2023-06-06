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Будут ли строить новую Каховскую ГЭС: ответ Укргидроэнерго

Уже сегодня "Укргидроэнерго" начало профессиональные обсуждения, как после деоккупации быстро перегородить плотину

сегодня, 16:55
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Автор:

Кравцев Сергей

После деоккупации всей Херсонской области ЧАО "Укргидроэнерго" построит на месте разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС новую станцию, причем будет это делать ускоренными темпами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Будут ли строить новую Каховскую ГЭС: ответ Укргидроэнерго

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

"Происходит размыв гидросооружений и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию", — заявил Игорь Сирота.


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По его словам, уже сегодня "Укргидроэнерго" начало профессиональные консультации, как после деоккупации быстро перегородить плотину. К этому привлечены специалисты проектного института и строители.

Кроме того, специалисты обсуждают меры, как подать воду из верхних водохранилищ Днепровского каскада для обеспечения областей, которые будут страдать от недостатка воды. Речь идет о трех-четырех областях.

Отметим, 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на подрыв Каховской ГЭС.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bOdLQGGGO7E&feature=youtu.be
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