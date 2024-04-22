Будут ли США оказывать помощь Украине в 2025 году: у Зеленского назвали 3 ключевых фактора

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Кравцев Сергей
У Украины есть хорошие перспективы, чтобы получить помощь от США и в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Советник считает, что все будет зависеть от того, что украинцы делают, в том числе и на поле боя, с точки зрения использования тех ресурсов, которые в этом году будут выделены. Нужно показать результаты на поле боя.
Советник ОП также отметил, что есть два и других фактора, которые помогут Украине повлиять на выделение денег от Вашингтона в следующем году. Большую роль может сыграть лоббистская поддержка ряда европейских стран. Это лобби будет, в частности, активно работать и с американскими сообществами.
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