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Будут ли США оказывать помощь Украине в 2025 году: у Зеленского назвали 3 ключевых фактора

Залогом помощи от США на следующий год может стать эффективная наступательная операция Украины

22 апреля 2024, 15:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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У Украины есть хорошие перспективы, чтобы получить помощь от США и в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Будут ли США оказывать помощь Украине в 2025 году: у Зеленского назвали 3 ключевых фактора

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Советник считает, что все будет зависеть от того, что украинцы делают, в том числе и на поле боя, с точки зрения использования тех ресурсов, которые в этом году будут выделены. Нужно показать результаты на поле боя. 

"Потому что, как отмечал президент, этой помощи достаточно для эффективного построения оборонной концепции. Но нам нужны дополнительные ресурсы, такие как дальнобойные ракеты, в существенно большем количестве. Или вот авиационный компонент, который будет позволять нам проводить наступательные действия. Эффективная наступательная операция станет залогом того, что мы получим большую поддержку на последующие годы", — пояснил Михаил Подоляк.

Советник ОП также отметил, что есть два и других фактора, которые помогут Украине повлиять на выделение денег от Вашингтона в следующем году. Большую роль может сыграть лоббистская поддержка ряда европейских стран. Это лобби будет, в частности, активно работать и с американскими сообществами.

"Кроме того, важно информационно доносить, о чем эта война. Это война о доминировании, о восстановлении той или иной репутации США, или России. И это сложная работа, ее надо делать. Но у нас есть аргументы", — рассказал Подоляк.

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