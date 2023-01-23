Будут ли Путин и Лукашенко привлечены к ответственности. Реакция украинцев

Российский диктатор Владимир Путин почти год назад начал полномасштабное вторжение в Украину. В этом ему помогает его приспешник, президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако привлекут ли обоих диктаторов к ответственности за их агрессию, что думают украинцы? На этот вопрос ответила компания Active Group, проведшая соответствующее исследование.

Будут ли судить Путина и Лукашенко. Фото из открытых источников

Президент России приказал напасть на Украину 24 февраля, чем начал полномасштабную войну. Его действия и приказы расценивают как военные преступления против Украины и народа. Под руководством Путина российские ракеты попадают в гражданские дома, убивая мирных жителей, а российские солдаты пытают и убивают украинцев на временно оккупированных территориях.

Во всем этом Путину помогает его приспешник Александр Лукашенко, отдавший свою страну для обучения российским войскам и иранским инструкторам. Кроме того, с территории Беларуси взлетают самолеты с ракетами, которые наносят удар по территории Украины.

Европейские лидеры неоднократно осуждали действия президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, а 19 апреля Европарламент принял резолюцию по созданию спецтрибунала для диктаторов и других преступников. Об этом событии слышали 85,9% украинцев, однако будут ли Путин и Лукашенко привлечены к ответственности? Вот что ответили украинцы по исследованиям компании Active Group.

45% опрошенных полагают, что президенты обеих стран будут привлечены к ответственности, тогда как 59,8% считают, что Путину и Лукашенко удастся избежать ответственности.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21 января 2023 г.

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