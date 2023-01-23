logo

BTC/USD

22886.12

ETH/USD

1618.93

LTC/USD

89.53

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будут ли Путин и Лукашенко привлечены к ответственности. Реакция украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли Путин и Лукашенко привлечены к ответственности. Реакция украинцев

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала Путина и Лукашенко. Однако накажут ли их на самом деле, что думают украинцы?

сегодня, 18:42
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин почти год назад начал полномасштабное вторжение в Украину. В этом ему помогает его приспешник, президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако привлекут ли обоих диктаторов к ответственности за их агрессию, что думают украинцы? На этот вопрос ответила компания Active Group, проведшая соответствующее исследование.

Будут ли Путин и Лукашенко привлечены к ответственности. Реакция украинцев

Будут ли судить Путина и Лукашенко. Фото из открытых источников

Президент России приказал напасть на Украину 24 февраля, чем начал полномасштабную войну. Его действия и приказы расценивают как военные преступления против Украины и народа. Под руководством Путина российские ракеты попадают в гражданские дома, убивая мирных жителей, а российские солдаты пытают и убивают украинцев на временно оккупированных территориях.

Во всем этом Путину помогает его приспешник Александр Лукашенко, отдавший свою страну для обучения российским войскам и иранским инструкторам. Кроме того, с территории Беларуси взлетают самолеты с ракетами, которые наносят удар по территории Украины.

Европейские лидеры неоднократно осуждали действия президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, а 19 апреля Европарламент принял резолюцию по созданию спецтрибунала для диктаторов и других преступников. Об этом событии слышали 85,9% украинцев, однако будут ли Путин и Лукашенко привлечены к ответственности? Вот что ответили украинцы по исследованиям компании Active Group.

45% опрошенных полагают, что президенты обеих стран будут привлечены к ответственности, тогда как 59,8% считают, что Путину и Лукашенко удастся избежать ответственности.

Будут ли Путин и Лукашенко привлечены к ответственности. Реакция украинцев - фото 2

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21 января 2023 г.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие союзники помогают России в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский высмеял Путина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pulsweek/7
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!