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Будут ли масштабные блэкауты весной. В Минэнерго ответили

Украина прошла зиму без блэкаутов, потому что Россия, как в прошлом году, не вела прицельного огня по объектам генерации. Вместе с тем, как отметила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, расслабляться еще рано

2 марта 2024, 23:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнула Светлана Гринчук, до конца отопительного сезона еще около 1,5 месяца, при этом нет гарантий, что эти месяцы не станут сложными для Украины.

Будут ли масштабные блэкауты весной. В Минэнерго ответили

Блэкаутов удалось избежать

"И, честно говоря, энергосистема еще не находится на том уровне, на котором мы хотели бы. Она до сих пор продолжает быть достаточно чувствительной",
– подчеркнула заместитель министра.

По словам Гринчук, страна-агрессор несколько изменила тактику ракетных ударов, если сравнивать с зимой в прошлом году, однако все же не перестала наносить удары по украинским энергетическим объектам.

Как отметила замминистра, почти каждый день есть попадание по объектам генерации в прифронтовых регионах. При этом она добавила, что Россия в первую очередь хочет повредить энергообъекты в промышленных регионах. Это связано с теми, говорит Гринчук, что промышленность в Украине заработала, враг это видит и хочет сделать все для того, чтобы остановить работу предприятий.

При этом замминистра добавила, что весь мир поражен украинским опытом прохождения в условиях войны отопительного сезона 2023/2024.

"И то, что этой зимой мы прошли практически без отключений, иностранцы считают своего рода чудом и восхищаются работой наших энергетиков и планируют в будущем перенимать наш опыт",
– сказала Гринчук.

Кроме того, по ее словам, энергетические системы во многих странах уже рассматривают дальнейшее развитие и построение с элементами защиты. То есть, на Западе будут перенимать опыт Украины, которая таким образом пытается защитить от российских атак объекты генерации.

При этом замминистра добавила, что впереди у энергетиков еще очень много работы, ведь необходимо продолжать и ремонтную кампанию, а также строительство новых мощностей, восстановление систем передачи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, благодаря чему удалось пройти зиму без масштабных блекаутов.




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Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2024-03-01/5837535-chi-mozhlivi-v-ukraini-novi-blekauti-v-minenergo-rozkazali-pro-golovni-riziki
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