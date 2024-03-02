Будут ли масштабные блэкауты весной. В Минэнерго ответили

Как подчеркнула Светлана Гринчук, до конца отопительного сезона еще около 1,5 месяца, при этом нет гарантий, что эти месяцы не станут сложными для Украины.

Блэкаутов удалось избежать

"И, честно говоря, энергосистема еще не находится на том уровне, на котором мы хотели бы. Она до сих пор продолжает быть достаточно чувствительной",

– подчеркнула заместитель министра.

По словам Гринчук, страна-агрессор несколько изменила тактику ракетных ударов, если сравнивать с зимой в прошлом году, однако все же не перестала наносить удары по украинским энергетическим объектам.

Как отметила замминистра, почти каждый день есть попадание по объектам генерации в прифронтовых регионах. При этом она добавила, что Россия в первую очередь хочет повредить энергообъекты в промышленных регионах. Это связано с теми, говорит Гринчук, что промышленность в Украине заработала, враг это видит и хочет сделать все для того, чтобы остановить работу предприятий.

При этом замминистра добавила, что весь мир поражен украинским опытом прохождения в условиях войны отопительного сезона 2023/2024.

"И то, что этой зимой мы прошли практически без отключений, иностранцы считают своего рода чудом и восхищаются работой наших энергетиков и планируют в будущем перенимать наш опыт",

– сказала Гринчук.

Кроме того, по ее словам, энергетические системы во многих странах уже рассматривают дальнейшее развитие и построение с элементами защиты. То есть, на Западе будут перенимать опыт Украины, которая таким образом пытается защитить от российских атак объекты генерации.

При этом замминистра добавила, что впереди у энергетиков еще очень много работы, ведь необходимо продолжать и ремонтную кампанию, а также строительство новых мощностей, восстановление систем передачи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, благодаря чему удалось пройти зиму без масштабных блекаутов.



