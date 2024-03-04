Будут ли блокировать счета уклонистам. Что говорят в ВР и Минюсте

После голосования правительственного законопроекта о мобилизации профильный комитет Верховной Рады рассматривает поправки в документ, а их внесено более 4 000. Как отметил Роман Грищук, в парламенте понимают, что банковские счета уклонистам никто блокировать не будет. Кроме того, по его словам, нардепы настроены дать отсрочку тем людям, которые ухаживают за лицами с инвалидностью. Также, добавил Грищук, почти на 90% решен вопрос с аспирантами.

Мобилизация в Украине

Что касается так называемой "продажи брони", то, по словам народного депутата, возможно, такое решение будет принято, но в каком-то другом документе, а не в правительственном законопроекте о мобилизации.

Вместе с тем, как сообщил министр юстиции Денис Малюська, нельзя говорить о том, что нормы законопроекта о мобилизации откровенно неконституционны. По его словам, по подобным делам нет ни решения Конституционного Суда, ни Европейского суда по правам человека. При этом министр напомнил, что во время действия военного положения многие права и свободы граждан ограничиваются.

Вместе с тем, по словам Малюськи, министерство обороны не предоставляло Минюсту законопроект о мобилизации для анализа и предоставления правовых выводов. При этом министр добавил, что на самом деле нужно принимать действенные меры для того, чтобы сделать невозможным уклонение от мобилизации.

"Блокировка счетов в банке – это самое сенсативное. Я убежден, что при определенных условиях такую блокировку можно было допускать, она была бы конституционной. Есть ли эти условия в конкретно нашей ситуации, в нашем законопроекте? Воздерживаюсь от комментария. Оценим, если будет обращение"

, — добавил Малюска.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова высказалась против "финансовых репрессий" по уклонению.





