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Будущая зима: Какие риски ждут украинцев

Минимум 50 млрд грн – на восстановление: устойчивость энергосистемы Украины и риски предстоящей зимой оценил эксперт

сегодня, 15:47
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Автор:

Моесеенко Валентина

Следующей зимой главную опасность для энергосистемы Украины будут представлять не российские удары по энергетической инфраструктуре, а нехватка средств. Такой точкой зрения в Телеэфире поделился директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишут "Комментарии".

Будущая зима: Какие риски ждут украинцев

Нехватка денег на энергообеспечение несет риски для предстоящего отопительного сезона

Он отметил, что минувшей зимой энергосистеме Украины удалось выстоять под массированными российскими атаками благодаря совокупности многих факторов. К ним эксперт отнес мужество энергетиков, восстанавливавших системы под огнем; нетрадиционные подходы компании "Укрэнерго", которая реагировала на удары проактивно, действуя на опережение; профессионализм украинской армии, защищавшей небо и помощь партнеров Украины.


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Свою роль сыграли, конечно, наши партнеры, которые помогли нам оборудованием. Около 30 стран этим занимались. Серьезное финансирование было предоставлено, например, той же компании "Укрэнерго" — более 700 млн евро и поставлено более 500 единиц оборудования", — комментирует гость эфира.

По его словам, для восстановления энергосистемы к новой зиме Украине дополнительно требуются десятки миллиардов гривен.

“Необходимо не менее дополнительно 50 млрд грн для того, чтобы подготовиться к зиме путем восстановления энергетических объектов. Многие уничтоженные объекты, например подстанции, очень сложно будет восстановить, а также объекты генерации. Поэтому все это требует серьезных финансовых вложений", — отметил Омельченко, добавив, что кроме восстановления необходима защита объектов энергетики.

Эксперт считает главным вызовом для украинской энергосистемы – финансовый.

“Уже в следующем отопительном сезоне я вижу главную опасность для его подготовки. Это не удары россиян, разрушающих нашу энергетику, не дроны, не ракеты, а прежде всего колоссальные финансовые проблемы на рынке электроэнергии, которые невидимой рукой тоже разрушают энергетику не меньше ракетных ударов. Не имея достаточных финансов, невозможно будет все это восстановить и обеспечить надежный тыл и надежные поставки потребителям", — констатирует Омельченко.

Задачей для украинского правительства в этой связи эксперт назвал радикальное улучшение модели энергорынка: электрической энергии, природного газа.

"Сделать его более открытым, более конкурентным, устранить монополизм, дополнительные ненужные никому административные ограничения... И таким образом привести наш энергетический комплекс в состояние, когда он мог бы обеспечивать себя финансовыми ресурсами более или менее самостоятельно", — подытожил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Он также отметил, что на экспорте электроэнергии в ЕС Украина сможет зарабатывать около 30 млн. евро ежемесячно. Это хорошие средства для восстановления энергетики, но не панацея.

“На энергетическом рынке есть огромный дефицит финансовых ресурсов. Без решения ключевой проблемы только экспорт электроэнергии не позволит нашей энергетической системе восстановиться и надежно поставлять электричество для наших потребителей в следующий осенне-зимний период. Поэтому необходимо решать задачи финансового оздоровления энергорынка”, — подчеркнул Владимир Омельченко.

Напомним, "Комментарии" писали, что 1200 ракет и дронов выпустили по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины российские военные за пол года, с начала октября 2022 года.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что агрессор может вернуться к серийным ударам по критической инфраструктуре в любой момент.



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