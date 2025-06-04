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Будет третий раунд переговоров между Россией и Украиной: в Кремле назвали сроки

Какое-то время понадобится рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись стороны

сегодня, 14:07
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Кравцев Сергей

Между Россией и Украиной должен состояться третий раунд переговоров, но он состоится не раньше, чем стороны проработают обмененные документы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ТАСС сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

Будет третий раунд переговоров между Россией и Украиной: в Кремле назвали сроки

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что сейчас идет анализ проектов меморандумов, которыми ранее обменялись делегации.

"Очевидно, что какое-то время понадобится рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда", — отметил Песков.

Стоит отметить, ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в конце июня в Стамбуле.

Читайте также на портале "Комментарии" — абсолютно никакого мира не хочет Путин. Российский диктатор использует затянувшиеся переговоры о прекращении войны для того, чтобы и дальше приближаться к своей единственной цели – полного уничтожения Украины. Именно поэтому Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах и окончании войны. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – российские государственные СМИ предупредили население, что не стоит возлагать большие надежды на украинско-российские переговоры, вокруг которых столько шумихи в медиа. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали — Дмитрий Песков отреагировал на недавнюю спецоперацию Украины во время которой был поражен Крымский мост в Черном море.




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