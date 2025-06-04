В США раскрыли хитрую тактику РФ: зачем на самом деле Путину переговоры

Российские государственные СМИ предупредили население, что не стоит возлагать большие надежды на украинско-российские переговоры, вокруг которых столько шумихи в медиа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

При этом американские аналитики отметили, что официальные лица РФ продолжают ложно демонстрировать заинтересованность в переговорах с искренними намерениями перед представителями США и стран Запада.

В Институте обратили внимание, что в последнее время российские чиновники провели ряд двусторонних встреч с США в рамках усилий Вашингтона по посредничеству в прекращении войны в Украине. Однако в ходе этих переговоров они так и не продемонстрировали готовности к компромиссу ни по одному из своих требований, необходимых для достижения мира.

В отчете говорится, что Стамбульский меморандум России отражает давние публичные требования путинского режима относительно значительных территориальных и политических уступок Украине, однако при этом Москва не предлагает никаких уступок со своей стороны.

"В ISW по-прежнему считают, что Россия, как и ранее, продолжает добиваться выполнения требований, которые фактически сводятся к полной капитуляции Украины, и будет продолжать движение в этом направлении до тех пор, пока Путин верит, что может достичь военной победы", — констатировали в Институте изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в понедельник в Стамбуле закончился второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, финал которых более, чем очевиден – без существенного прогресса. Переговорщики Путина предоставили Украине так называемый "мирный меморандум", в котором повторила свои "обычные" условия, фактически означающие требование капитуляции Украины. Об этом пишут аналитики "Financial Times".



