logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США отреагировали на заявление Медведева о полном уничтожении Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В США отреагировали на заявление Медведева о полном уничтожении Украины

В ISW отметили, что у Путина публично признали, хотят полного уничтожения Украины

сегодня, 11:33 comments4692
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Абсолютно никакого мира не хочет Путин. Российский диктатор использует затянувшиеся переговоры о прекращении войны для того, чтобы и дальше приближаться к своей единственной цели – полного уничтожения Украины. Именно поэтому Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах и окончании войны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

В США отреагировали на заявление Медведева о полном уничтожении Украины

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

В частности, эксперты проанализировали заявления заместителя председателя совбеза РФ Дмитрия Медведева. В частности, одиозный российский чиновник заявил, что переговоры в Стамбуле нужны РФ "для скорейшей победы и полного уничтожения" украинской власти, а не для "компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях".

Аналитики ISW также обратили внимание и на сказанное пресс-секретарём российского президента Путина Дмитрия Пескова. Вчера он заявил, что Стамбульский меморандум России направлен на "устранение первопричин" войны в Украине и призвал не ожидать "мгновенных решений" от очередного раунда переговоров. Песков намекнул, что ждать встречи российского диктатора с американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не стоит, ведь для того, чтобы такая встреча сбылась, надо выполнить ряд условий.

В Институте констатировали, что несмотря на участие делегации Кремля в переговорах, российские чиновники не показали готовности к компромиссу по любому из своих требований о прекращении войны против Украины.

Аналитики уверены, что РФ продолжает добиваться полной капитуляции Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор верит в свою победу над Украиной военным путем.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США раскрыли хитрую тактику РФ: зачем на самом деле Путину переговоры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости