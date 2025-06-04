В США отреагировали на заявление Медведева о полном уничтожении Украины

Абсолютно никакого мира не хочет Путин. Российский диктатор использует затянувшиеся переговоры о прекращении войны для того, чтобы и дальше приближаться к своей единственной цели – полного уничтожения Украины. Именно поэтому Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах и окончании войны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

В частности, эксперты проанализировали заявления заместителя председателя совбеза РФ Дмитрия Медведева. В частности, одиозный российский чиновник заявил, что переговоры в Стамбуле нужны РФ "для скорейшей победы и полного уничтожения" украинской власти, а не для "компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях".

Аналитики ISW также обратили внимание и на сказанное пресс-секретарём российского президента Путина Дмитрия Пескова. Вчера он заявил, что Стамбульский меморандум России направлен на "устранение первопричин" войны в Украине и призвал не ожидать "мгновенных решений" от очередного раунда переговоров. Песков намекнул, что ждать встречи российского диктатора с американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не стоит, ведь для того, чтобы такая встреча сбылась, надо выполнить ряд условий.

В Институте констатировали, что несмотря на участие делегации Кремля в переговорах, российские чиновники не показали готовности к компромиссу по любому из своих требований о прекращении войны против Украины.

Аналитики уверены, что РФ продолжает добиваться полной капитуляции Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор верит в свою победу над Украиной военным путем.

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