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Будет трагедия: стало известно, куда оккупанты уже мчатся после взятия Курахово

Военный журналист Мирошников сетует на откровенную ложь в официальный отчетах украинских военных

8 января 2025, 12:57 comments1983
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Николай Лисицын

В реальности, несмотря на успокаивающие донесения украинских военных, по состоянию на утро 8 января 98-99% территории Курахово Донецкой области уже оккупировано. Борьба за последние дни велась за остатки ТЭС в двух частях (запад и север). Сейчас оккупанты уже перебрасывают войска в направлении Великой Новоселки, где может развернуться трагедия, передает портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

Будет трагедия: стало известно, куда оккупанты уже мчатся после взятия Курахово

Вопреки официальным заявлениям ВСУ, украинских военных уже практически выдавили из Курахово, заявил Мирошников. Фото: из открытых источников

"Это будет последний апдейт по городу. Потому что говорить там особенно не о чем уже. Что там сейчас – я умолчу, чтобы не портить некоторым официальным представителям идеальную картину в сводках относительно "контроля центральной и даже южной части города", — заявил журналист.

По его словам, еще несколько дней назад трубный завод был потерян, и оккупанты цепляли свои флаги на последних постройках в черте города. Но украинский гарнизон еще присутствовал на сопредельных участках в городе.

"Сейчас враг сконцентрирован на захвате Дачного. Откровенная ложь в официальных сводках еще никогда не приводила ни к чему хорошему. Откровенная ложь в докладах и рапортах на высшее командование тоже. Можно "удерживать центр Курахово" в сводках, но в реальности основные бои уже в окрестностях Дачного, а 98-99% Курахово оккупировано", — подвел Мирошников итог битвы за Курахово.

По мнению журналиста, для Сил обороны Украины главная задача сейчас состоит в том, чтобы не допустить скорейшего выхода российских войск на Константиновку Донецкой области. А враг, в свою очередь, уже снимает с Курахово подразделения и перенаправляет их на Большую Новоселку и Мирноград-Новоэкономическое.

"Боюсь, что информационно с Большой Новоселкой будет та самая х...ня, что и с Кураховым. Только вот проблема в том, что из Курахово можно было выйти еще хоть как-то, так вот в Великой Новоселке может быть трагедия", — предупредил Мирошников.

Как писали "Комментарии", в Торецке Донецкой области враг продолжает продавливать оборону ВСУ. Главное сражение в городе по состоянию на вечер 7 января происходит за западный террикон шахты "Центральная". В случае его утраты положение ВСУ очень сильно ухудшится, писал Мирошников.

Также "Комментарии" сообщали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции по нескольку раз за сутки переходят из рук в руки.



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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6811
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