Будет трагедия: стало известно, куда оккупанты уже мчатся после взятия Курахово

В реальности, несмотря на успокаивающие донесения украинских военных, по состоянию на утро 8 января 98-99% территории Курахово Донецкой области уже оккупировано. Борьба за последние дни велась за остатки ТЭС в двух частях (запад и север). Сейчас оккупанты уже перебрасывают войска в направлении Великой Новоселки, где может развернуться трагедия, передает портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

Вопреки официальным заявлениям ВСУ, украинских военных уже практически выдавили из Курахово, заявил Мирошников. Фото: из открытых источников

"Это будет последний апдейт по городу. Потому что говорить там особенно не о чем уже. Что там сейчас – я умолчу, чтобы не портить некоторым официальным представителям идеальную картину в сводках относительно "контроля центральной и даже южной части города", — заявил журналист.

По его словам, еще несколько дней назад трубный завод был потерян, и оккупанты цепляли свои флаги на последних постройках в черте города. Но украинский гарнизон еще присутствовал на сопредельных участках в городе.

"Сейчас враг сконцентрирован на захвате Дачного. Откровенная ложь в официальных сводках еще никогда не приводила ни к чему хорошему. Откровенная ложь в докладах и рапортах на высшее командование тоже. Можно "удерживать центр Курахово" в сводках, но в реальности основные бои уже в окрестностях Дачного, а 98-99% Курахово оккупировано", — подвел Мирошников итог битвы за Курахово.

По мнению журналиста, для Сил обороны Украины главная задача сейчас состоит в том, чтобы не допустить скорейшего выхода российских войск на Константиновку Донецкой области. А враг, в свою очередь, уже снимает с Курахово подразделения и перенаправляет их на Большую Новоселку и Мирноград-Новоэкономическое.

"Боюсь, что информационно с Большой Новоселкой будет та самая х...ня, что и с Кураховым. Только вот проблема в том, что из Курахово можно было выйти еще хоть как-то, так вот в Великой Новоселке может быть трагедия", — предупредил Мирошников.

Как писали "Комментарии", в Торецке Донецкой области враг продолжает продавливать оборону ВСУ. Главное сражение в городе по состоянию на вечер 7 января происходит за западный террикон шахты "Центральная". В случае его утраты положение ВСУ очень сильно ухудшится, писал Мирошников.

Также "Комментарии" сообщали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые и динамичные бои. На некоторых участках фронта позиции по нескольку раз за сутки переходят из рук в руки.