"Будет стирать Харьков артой": появился тревожный прогноз по наступлению РФ на Харьковщине

Российские захватчики могут выйти в тыл группировки украинских войск на территории Харьковщины , держащей оборону в Купянске, сообщил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

"Уйдут ли они на сам Харьков? Нет, не пойдут. К сожалению для нас, они не полны [дураки]. Конечно, они не сделают нам такого подарка, чтобы взять и погнать всю свою группировку на Харьков, где бы она все и осталась. . К сожалению, они уже давно более умны", — отметил эксперт во время эфира Radio NV .

Он не исключает вариант, что РФ может вернуться на старые позиции, с которых можно с помощью ствольной артиллерии бить по Харькову.

"Сейчас программа максимум российской операции именно такова. Программа минимум — оттянуть наши резервы — уже выполнена. А программа максимум — это снова подойти к Харькову, чтобы дальше можно было снова методично город стирать артой", — заключил Евгений Дикий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в районе 6 сел в Харьковской области продолжаются бои, ВСУ вводятся резервы. Вооруженные силы проводят оборонные операции в районах сел Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка в северной части Харьковской области. Резервы уже вводятся. Между тем противника активно обстреливают. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица, пишет LIGA.net .

По его словам, что Вооруженные Силы разворачивают резервы в районы, где противник прорвал оборону. оккупанты используют большое количество бронетехники, значительные силы пехоты и многие беспилотники.

Назар Волошин также подчеркнул, что украинские военные сделают все возможное, чтобы удержать свои оборонные линии и позиции, и в то же время нанести поражение противнику.