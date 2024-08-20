Будет первый котел на территории РФ: к чему приближаются ВСУ под Курском

После того, как украинской армии удалось уничтожить мосты через реку Сейм в Курской области, бойцам ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил военный аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Репке.

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

Ранее украинские войска взорвали все стационарные мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. И хотя физическое окружение российских войск здесь пока не просматривается, Репке полагает, что эта группировка может оказаться отрезанной от снабжения, когда ВСУ физически подойдут к реке Сейм, лишив россиян последнего сухопутного коридора вглубь Курской области.

По последним данным, подтвежденным геолоцированными фото и видео, ВСУ захватили деревню Вишневка и вышли к железной дороге. Таким образом, украинским войскам осталось пройти лишь 2,6 км до реки Сейм, чтобы закрыть этот условный "котел".

Чтобы и далее снабжать группировку, россияне пытаются создать понтонные переправы. Но, как отмечает аналитик, ВСУ отслеживают российские мостоукладчики и технику на подъездах к реке и уничтожают ее дронами-камикадзе.

К северу от Вишневки ВСУ захватили село Коренево и сейчас ведут бои за одноимённый посёлок и ж/д станцию, расположенные рядом. Полный захват Коренево также означал бы закрытие "котла", поскольку это лишит россиян последней наземной связи между Глушковским районом и остальной Россией.

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