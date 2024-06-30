Будет настоящий "ад": жара почти до 40 градусов "раскалит" Украину

На 1 июля в Украине прогнозируется жаркая погода. В большинстве регионов, в частности, в Николаевской области, температура может повыситься до 35°C. Высокие температуры ожидаются на юге и востоке, где столбики термометров достигнут 37°C. В то же время в западных областях, таких как Волынская, Львовская и Закарпатская, объявлено штормовое предупреждение первого уровня опасности. Здесь прогнозируются грозы, дожди, возможный град и шквалы.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности во многих регионах, в то время как западные области останутся относительно безопасными от этой угрозы. Наталья Диденко, известный синоптик, отметила, что Украина в этот день станет одной из самых жарких стран Европы. Ожидается, что жара постепенно начнет уменьшаться в западных и северных областях в течение недели.

В целом, 1 июля по Украине будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, но возможны сильные порывы до 15-20 м/с. Ночная температура будет колебаться от 17 до 22°C, а дневная будет достигать 29-34°C. Во Львовской области ожидается самая низкая температура с показателями от 20 до 29°C.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какая погода будет в Украине в июле 2024 года . По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в июле 2024 года будет теплой, со средними температурными показателями от 20 до 26 градусов. Самые низкие температуры ожидаются в Карпатах, где столбики термометров покажут 16…18 градусов. В целом средняя месячная температура воздуха будет на 1.5-2.0 градуса выше нормы.

В сообщении также говорится, что уровень осадков в июле не будет превышать норму. Месячное количество осадков составит от 37 до 95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что соответствует нормальным показателям.

