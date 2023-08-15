Будет ли в России массовая мобилизация: украинская разведка знает ответ

Массовая мобилизация – это непопулярное решение для режима Путина, но у России нет другого выбора, утверждает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для издания Obozrevatel.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

В России с момента полномасштабного вторжения идет скрытая мобилизация. Однако в последние несколько месяцев российские военкоры все чаще заявляют о необходимости провести массовую мобилизацию. Представитель ГУР Вадим Скибицкий ответил на данную ситуацию.

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"Массовая мобилизация – непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. Они уже давно к этому готовятся", — утверждает Скибицкий.

По его словам, Россия планирует усилить свой военный потенциал для наступательных действий. Руководство в русской армии готовится к созданию новых военных группировок. Вадим Скибицкий указывает, что Кремль готовится мобилизовать на войну против Украины несколько сотен тысяч россиян для того, чтобы оказывать давление на украинские силы. Представитель ГУР отметил, что России нужна не только массовая мобилизация, но и время на подготовку и оснащение этих солдат.

Скибицкий добавляет, что в России с начала года было принято несколько законов и нормативных актов, усиливающих наказание за уклонение или неявку в военкомат. Кроме того, Кремль расширил границы призывного возраста, а повестки могут рассылаться в электронном формате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском майоре, раскрывшем военные тайны РФ, а ВСУ благодаря этому ударили по важной позиции россиян.

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