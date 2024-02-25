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Будет ли Украина использовать западное оружие для ударов по России: заявление Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать западное оружие только для ударов по россиянам на украинской временно оккупированной территории.

25 февраля 2024, 10:10
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение украинскими силами российского самолета А-50 и объяснил, будет ли Украина использовать западное оружие для ударов по территории России.

Будет ли Украина использовать западное оружие для ударов по России: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Украины, которые оказывают поддержку для противостояния российской военной агрессии.

"Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно защищать свое государство", – сказал Зеленский.

Президент также ответил, будет ли Украина использовать западное оружие для ударов по России.

"Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", – объяснил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО рассказал, смогут ли западные самолеты F-16 бить по территории России, если будут применяться украинскими пилотами. По словам Йенса Столтенберга Украина защищается от неспровоцированной агрессии России, поэтому может наносить удары по объектам на территории РФ.

Также "Комментарии" писали, что Украина вскоре может получить новейшее подводное оружие, которое станет бедой для россиян. Новый пакет помощи Швейцарии может увеличить мощность украинских сил в противостоянии в Черном море.



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