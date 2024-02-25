Будет ли Украина использовать западное оружие для ударов по России: заявление Зеленского

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение украинскими силами российского самолета А-50 и объяснил, будет ли Украина использовать западное оружие для ударов по территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский поблагодарил партнеров Украины, которые оказывают поддержку для противостояния российской военной агрессии.
Президент также ответил, будет ли Украина использовать западное оружие для ударов по России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО рассказал, смогут ли западные самолеты F-16 бить по территории России, если будут применяться украинскими пилотами. По словам Йенса Столтенберга Украина защищается от неспровоцированной агрессии России, поэтому может наносить удары по объектам на территории РФ.
Также "Комментарии" писали, что Украина вскоре может получить новейшее подводное оружие, которое станет бедой для россиян. Новый пакет помощи Швейцарии может увеличить мощность украинских сил в противостоянии в Черном море.
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Ігор
25 февраля 2024, 11:07
Тіньові домовленості священні: Путін не чіпає центри прийняття корумпованих рішень, а Фюрер не застосовує західну зброю проти території Путіна.