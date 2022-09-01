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Будет ли Путин проводить всеобщую мобилизацию в России

С начала нападения России на территорию Украины президент РФ так и не объявил о мобилизации. Почему он ждет?

сегодня, 13:05
Автор:

Slava Kot
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Чиновники Запада удивлены действиями Владимира Путина, который после шести месяцев войны против Украины продолжает пытаться избежать общего призыва. По утверждениям аналитиков, такие действия лидера РФ спровоцированы показательностью нормального положения дел в России. Об этом подробно написали в материале NYT.

Будет ли Путин проводить всеобщую мобилизацию в России

Будет ли Путин проводить всеобщую мобилизацию в России. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время своих разговоров постоянно подчеркивает, что Россия борется за свое существование, потому что Украина договорилась с Западом и собирается уничтожить РФ. А на политических шоу, которые транслируют государственные каналы, украинско-российскую войну сравнивают с борьбой СССР против нацистов в 1939-45 годах.

Путин хочет сохранить внутреннюю стабильность общества, ведь пока не объявлена полная мобилизация, граждане России не считаются с войной в Украине.

Сначала власти России казалось, что ее армии будет достаточно, но когда началось контрнаступление украинских сил тема мобилизации снова возникла. Вопреки этому Кремль пока не готов к мобилизации населения. Так вместо полного призыва власти России объявили об увеличении личного состава на 137 тыс. человек.

Чиновники Запада удивлены действиями Путина, ведь без призыва он не получит преимущества. Так, военные США и Соединенного Королевства посчитали, что РФ потеряла 80 тыс. военных в Украине. В списке присутствуют раненые и погибшие.

Кроме контрнаступления Украины призывы о мобилизации выросли после убийства Дарьи Дугиной, дочери российского ультранационалиста Александра Дугина.

Большинство экспертов соглашаются, что хотя власти России не хотят проводить мобилизацию, они занимаются разными альтернативами. К такой теневой мобилизации можно отнести финансовые стимулы, приглашения наемников и агрессивную политику вербовки. Но этого будет мало для победы над Украиной

Старший исследователь аналитического центра RAND Дара Массикот отметила, что Россия будет делать все во избежание мобилизации, но в будущем все возможно.

Если конфликт будет продолжаться на этом уровне или будет расширяться, в конце концов у них закончатся варианты, – доложила Дара Массикот изданию NYT .

Ранее "Комментарии" писали о потерях россиян во время контрнаступления.

 



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/08/31/world/europe/russia-putin-ukraine-war-draft.html
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