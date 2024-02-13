Будет ли привязана следующая ракетная атака России к 24 февраля: в ВСУ сделали заявление

Российские оккупанты постоянно держат украинских защитников в напряжении и могут организовать крупную массированную ракетную атаку не обязательно на 24 февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В частности, телеведущие спросили у Натальи Гуменюк, наблюдаются ли признаки подготовки Россией крупной ракетной атаки с приближением второй годовщины полномасштабного вторжения.

"Исключать этого нельзя. Аналитика также свидетельствует о том, что не обязательно это будет привязано уже к конкретной дате. Мы наблюдали за время полнометражного вторжения, понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности", — отметила Гуменюк.

Она привела пример российских атак, которые происходили накануне Пасхи или после значимых дат, когда общество уже расслабилось и не ожидало удара противника.

По словам Натальи Гуменюк, россияне продолжают держать нас в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в том числе дальнобойного, но оно потребует определенного времени на подготовку массированных атак, и не только массированная атака в конечном итоге может нанести существенный урон.

"Время от времени мы видим это по сводкам враг осуществляет и точечные ракетные атаки, проверяя способность сил противовоздушной обороны, их расположение, переориентацию и так далее", — сказала Гуменюк.

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