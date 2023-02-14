Будет ли повторный штурм Харькова: мнение экспертов

В сети и СМИ не прекращаются разговоры о новом массированном наступлении российских войск на Украину. В частности, одним из направлений, по которому может вновь атаковать враг называется харьковское. Военными экспертами вновь рассматривается, как вариант повторная атака россиян на Купянск, Лиман и даже штурм Харькова. Своими мыслями относительно возможных атак противника в Харьковской области поделились эксперты.

Харьков. Фото: из открытых источников

От Купянска до Боровой и Лимана включительно враг хочет создать плацдарм из воды

Майор 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Ганущин заявил, что российские захватнические войска пытаются отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскол на 15 км выше Купянска на Харьковщине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Их (Ред. – россиян) намерение читается. От Купянска до Боровой и Лимана включительно враг хочет создать плацдарм из воды. Будет сейчас давить максимально, сейчас давит на севере от Купянска, но есть понятные, направленные действия на Лиман", – отметил военный.

Майор считает, что постепенно оккупанты будут усиливать давление на харьковском направлении, потому как они считают его ключевым для себя. И хоть в свое время россияне и отступили с Харьковской области, они по-прежнему хотят туда вновь зайти и попытаться оккупировать Харьков.

Сегодня говорить, что завтра будет наступление на Харьков неправильно

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозы повторного наступления российских оккупантов на Харьков на сегодня нет. Об этом он сказал в прямо эфире на своем ютуб-канале.

При этом эксперт уточнил, что нет гарантий, что враг не рассматривает такой сценарий. Но исходя из того, что ударной группировки российских войск в Белгородской области на сегодняшний день нет, говорить о скором наступлении России на Харьков преждевременно.

"Могут быть провокации, ДРГ до взвода с целью сковывания наших сил на границе, 100% будут обстрелы – до тех пор, пока мы не получим более мощные системы ПВО и не постараемся защитить город. Но сегодня говорить, что завтра будет наступление на Харьков… это российская ИПСО, чтобы довести харьковчан до нервного срыва", — отметил Жданов.

Размышляя аналитически, эксперт напомнил, что в 2022 году даже кадровые военные не сумели взять Харьков, а теперь те мобилизованные, которых могут бросить на взятие города, и вовсе загрузнут, не сумев даже подойти к городу.

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