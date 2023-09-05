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Будет ли массовая экстрадиция мужчин-уклончан в Украину из-за границы: объяснение специалиста по правам человека

Специалист по правам человека объяснил, сможет ли Украина принудительно вернуть мужчин из-за границы, уклоняющихся от мобилизации.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Член комитета Совета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, можно ли будет вернуть мужчин, незаконно выехавших с территории Украины с помощью экстрадиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Будет ли массовая экстрадиция мужчин-уклончан в Украину из-за границы: объяснение специалиста по правам человека

Специалист по правам человека Федор Вениславский. Фото из открытых источников

Вениславский объясняет, что каждая процедура экстрадиции носит индивидуальный характер. Таким образом, из каждого факта незаконного пересечения границы мужчин-уклончан нужно будет предоставить соответствующие документы, провести досудебное следствие, суд и только после этого можно подать запрос на экстрадицию.


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"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет", – считает Федор Вениславский.

Кроме того, по словам члена комитета Совета по нацбезопасности и обороне, даже такие заявления могут быть обжалованы европейскими странами, куда выехали мужчины, подозреваемые в уклонении от мобилизации.

"Учитывая европейские правовые стандарты – это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой", – сказал Вениславский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия меняет свои планы. Сергей Шойгу сделал заявление о масштабных военных учениях.

Также "Комментарии" писали Венгрию, где рассказали, как должна закончиться война в Украине и назвали два ключевых условия. По словам руководителя канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляша, Украина должна отдать захваченные территории России, не вступать в НАТО, а Кремль должен получить гарантии безопасности.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ekstradytsiya-ukhylyantiv-venislavskyy/32579041.html
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