"Будет гораздо хуже, они даже не представляют насколько”: Гордон рассказал, что ждет Москву

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Кречмаровская Наталия
Удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне может оказать серьезное влияние на поставки бензина в столицу России.
Москва. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон назвал атаку в ночь на 20 сентября на Москву и Подмосковье продуманной, заявив, что украинская сторона готовит новые удары. По его словам, НПЗ в Капотне является крупнейшим предприятием такого типа, которое снабжает Москву бензином. Гордон утверждает, что предварительно могли быть поражены все мощности первоначальной переработки нефти.
Также он рассказал о своей версии подготовки атаки. По его словам, перед ударом российскую ПВО истощали большим количеством дронов.
Журналист заявил, что атака имела сразу несколько целей — в частности, продемонстрировать возможность поражения объектов в Москве и создать проблемы с поставкой горючего.
По его словам, москвичи после атаки на НПЗ уже начали собираться в очереди на АЗС, ведь понимали, что поражение объекта автоматически приведет к проблемам с бензином. Журналист объяснил, что бензина не будет, его будут свозить из регионов, возникнет проблема в регионах.
Гордон отметил, что россияне должны понимать, что Украина будет отвечать на удары по украинской энергетике. Это, заметил он, серьезный разговор накануне зимы.
Анонсировал Гордон и удары по украинской баллистике. Журналист заверил, что обстрелы будут уже осенью.
По его словам, предварительный удар по НПЗ уже показал, насколько сложным может быть восстановление объекта из-за зависимости российской нефтеперерабатывающей отрасли от западных комплектующих. Он отметил, что его долго ремонтировали, а когда восстановили, то Украина ударила снова.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий готовят для Кремля.