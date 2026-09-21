"Будет гораздо хуже, они даже не представляют насколько”: Гордон рассказал, что ждет Москву

Удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне может оказать серьезное влияние на поставки бензина в столицу России.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон назвал атаку в ночь на 20 сентября на Москву и Подмосковье продуманной, заявив, что украинская сторона готовит новые удары. По его словам, НПЗ в Капотне является крупнейшим предприятием такого типа, которое снабжает Москву бензином. Гордон утверждает, что предварительно могли быть поражены все мощности первоначальной переработки нефти.

Также он рассказал о своей версии подготовки атаки. По его словам, перед ударом российскую ПВО истощали большим количеством дронов.

"Итак, атака была по всем правилам проведена. Мы истощили их ПВО настолько дронами, что когда полетели розовые фламинго, то их нечем было сбивать", — отметил он.

Журналист заявил, что атака имела сразу несколько целей — в частности, продемонстрировать возможность поражения объектов в Москве и создать проблемы с поставкой горючего.

"Это была очень продуманная до мелочей комбинированная атака. Целью было показать, во-первых, что в день выборов Москва не будет спать спокойно. Мы оставим москвичей со своим выбором один на один. Что мы прорвем ПВО Москвы и поразим то, что нам нужно. Что мы оставим Москву без бензина… Вы хотите воевать, получите. Вы не хотите воевать, идите на мир. Разговор прост…”, — заметил Гордон.

По его словам, москвичи после атаки на НПЗ уже начали собираться в очереди на АЗС, ведь понимали, что поражение объекта автоматически приведет к проблемам с бензином. Журналист объяснил, что бензина не будет, его будут свозить из регионов, возникнет проблема в регионах.

Гордон отметил, что россияне должны понимать, что Украина будет отвечать на удары по украинской энергетике. Это, заметил он, серьезный разговор накануне зимы.

Анонсировал Гордон и удары по украинской баллистике. Журналист заверил, что обстрелы будут уже осенью.

По его словам, предварительный удар по НПЗ уже показал, насколько сложным может быть восстановление объекта из-за зависимости российской нефтеперерабатывающей отрасли от западных комплектующих. Он отметил, что его долго ремонтировали, а когда восстановили, то Украина ударила снова.

"Пол года минимум нужно на то, чтобы привести все в порядок. А мы никуда не спешим. Мы бьем по остальным НПЗ полгода проходит, и... (бьем снова, — ред.). Пока не прекратятся убийства украинцев и атаки на украинские города, покоя им не будет. Будет только хуже. Авторитетно говорю, будет очень хуже. Они даже не представляют, насколько”, — подытожил Гордон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий готовят для Кремля.



