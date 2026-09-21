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"Буде набагато гірше, вони навіть не уявляють наскільки”: Гордон розповів, що чекає на Москву

Журналіст Гордон прокоментував атаку на НПЗ у Капотні та заявив про можливі нові удари по Москві цієї осені

21 вересня 2026, 17:17
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Кречмаровская Наталия

Удар по Московському нафтопереробному заводу в Капотні може серйозно вплинути на постачання бензину до столиці Росії.

"Буде набагато гірше, вони навіть не уявляють наскільки”: Гордон розповів, що чекає на Москву

Москва. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон назвав атаку у ніч на 20 вересня на Москву та Підмосков’я продуманою та заявив, що українська сторона готує нові удари. За його словами, НПЗ у Капотні є найбільшим підприємством такого типу, яке забезпечує Москву бензином. Гордон стверджує, що попередньо могли бути уражені всі потужності первинної переробки нафти.

Також він розповів про свою версію підготовки атаки. За його словами, перед ударом російську ППО виснажували великою кількістю дронів. 

“Отже, атака була за всіма правилами проведена. Ми виснажили їх ППО настільки дронами, що коли полетіли рожеві фламінго, то їх не було чим збивати”, — зазначив він.

Журналіст заявив, що атака мала одразу кілька цілей — зокрема продемонструвати можливість ураження об'єктів у Москві та створити проблеми з постачанням пального.

"Це була дуже продумана до дрібниць комбінована атака. Метою було показати, по-перше, що у день виборів Москва не спатиме спокійно. Ми залишимо москвичів зі своїм вибором віч-на-віч. Що ми прорвемо ППО Москви і вразимо те, що нам потрібно. Що ми залишимо Москву без бензину… Ви бажаєте воювати, отримаєте. Ви не бажаєте воювати, йдіть на мир. Розмова проста…”, — зауважив Гордон. 

За його словами, москвичі після атаки на НПЗ почали вже збиратися у черги на АЗС, адже розуміли, що ураження об'єкта автоматично призведе до проблем із бензином. Журналіст пояснив, що бензину не буде, його будуть звозити з регіонів, виникне проблема в регіонах. 

Гордон зауважив, що росіяни мають розуміти, що Україна відповідатиме на удари по українській енергетиці. Це, зауважив він, серйозна розмова напередодні зими. 

Анонсував Гордон і удари українською балістикою. Журналіст запевнив, що обстріли будуть уже восени. 

За його словами, попередній удар по НПЗ уже показав, наскільки складним може бути відновлення об'єкта через залежність російської нафтопереробної галузі від західних комплектуючих. Зазначив, що його довго ремонтували, а коли відновили, то Україна вдарила знову. 

"Пів року мінімум потрібно на те, щоб привести все до ладу. А ми нікуди не поспішаємо. Ми б'ємо по решті НПЗ пів року минає, і... (б'ємо знову, — ред.). Поки не припиняться вбивства українців і атаки на українські міста, спокою їм не буде. Буде лише гірше. Авторитетно кажу, буде дуже гірше. Вони навіть не уявляють, наскільки”, — підсумував Гордон. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій готують для Кремля.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ZbQlTfGZhZg
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