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Будет глобально изменена картина войны: оккупанты планируют взять ВСУ в большой котел

Но Генштаб тоже готовит свой ответ на действия врага

сегодня, 20:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Решить свою политическую задачу и добиться переговоров с Западом и Украиной Кремль может только с помощью большого и успешного котла на фронте, который реально приведет к большим потерям Сил Обороны Украины, говорит военный Кирилл Сазонов. Также, по его словам, такой котел деморализует оставшихся, вызовет шок у гражданских и сделает практически нереальной задачей мобилизацию.

Будет глобально изменена картина войны: оккупанты планируют взять ВСУ в большой котел

Война в Украине

"Все, не нужно быть "военным экспертом" и даже заканчивать среднюю школу без троек. Открываем карту и смотрим – где и как можно сделать котел. Основные силы и резервы противника сконцентрированы на Востоке Украины. Ключевая задача – выйти на границы Донецкой области. С обычной картой в руках все очевидно", — говорит военный.

По его словам, две главные логистические артерии для наших бригад Краматорского и Торецкого направления.

"Трасса Константиновка-Покровск и дорога от Константиновки на Харьков через Краматорск и Славянск. Это ключевые артерии. К первой из них противник рвется от Очеретино в направлении Покровска. Со второй хуже. Самый логичный удар это на Лиманском направлении, чтобы перерезать трассу на Харьков севернее Славянска. Это поставит не только Силы Обороны в регионе, но и саму агломерацию "Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск" в очень тяжелую ситуацию. И приз для противника куда более весомый, чем взятие Часов Яра или Торецка", — заявил военный.

При этом он говорит, что не нужно считать противника тупым. По его словам, если мы это видим на карте без допуска к разным секретам – в Москве это тоже видят, и этот сценарий они любой ценой попробуют реализовать в течение летней, максимум осенней кампании.

"Но очевидность сценария имеет обратную сторону. В ОСУВ "Хортица" и Генштабе ЗСУ это тоже прекрасно видят. И при наступлении любой выступ противника вместо большого котла для ЗСУ может закончиться меньшим котлом для оккупантов. Или двумя – на обеих линиях наступления. Мне кажется очевидным, что они не могут не попробовать пойти именно по такому пути. Окружение такого масштаба действительно меняет глобальную картинку войны и политическую ситуацию", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военных, Путин не сможет взять Украину силой, поэтому придумал хитрость.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid0htEXRJ4ddaR8cTUaQT8f5bNvdYoLLV3C6B93GasktRtka3sG1ZUYV94ApYP6VBXAl
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