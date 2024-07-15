Будет глобально изменена картина войны: оккупанты планируют взять ВСУ в большой котел

Решить свою
политическую задачу и добиться переговоров с Западом и Украиной Кремль может только
с помощью большого и успешного котла на фронте, который реально приведет к большим
потерям Сил Обороны Украины, говорит военный Кирилл Сазонов. Также, по его
словам, такой котел деморализует оставшихся, вызовет шок у гражданских и
сделает практически нереальной задачей мобилизацию.
Война в Украине
"Все, не нужно
быть "военным экспертом" и даже заканчивать среднюю школу без троек. Открываем
карту и смотрим – где и как можно сделать котел. Основные силы и резервы
противника сконцентрированы на Востоке Украины. Ключевая задача – выйти на
границы Донецкой области. С обычной картой в руках все очевидно", — говорит
военный.
По его словам, две
главные логистические артерии для наших бригад Краматорского и Торецкого
направления.
"Трасса
Константиновка-Покровск и дорога от Константиновки на Харьков через Краматорск
и Славянск. Это ключевые артерии. К первой из них противник рвется от Очеретино
в направлении Покровска. Со второй хуже. Самый логичный удар это на Лиманском
направлении, чтобы перерезать трассу на Харьков севернее Славянска. Это поставит
не только Силы Обороны в регионе, но и саму агломерацию
"Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск" в очень тяжелую ситуацию. И приз
для противника куда более весомый, чем взятие Часов Яра или Торецка", — заявил
военный.
При этом он
говорит, что не нужно считать противника тупым. По его словам, если мы это
видим на карте без допуска к разным секретам – в Москве это тоже видят, и этот
сценарий они любой ценой попробуют реализовать в течение летней, максимум
осенней кампании.
"Но очевидность
сценария имеет обратную сторону. В ОСУВ "Хортица" и Генштабе ЗСУ это тоже
прекрасно видят. И при наступлении любой выступ противника вместо большого
котла для ЗСУ может закончиться меньшим котлом для оккупантов. Или двумя – на
обеих линиях наступления. Мне кажется очевидным, что они не могут не
попробовать пойти именно по такому пути. Окружение такого масштаба
действительно меняет глобальную картинку войны и политическую ситуацию", —
заявил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что по мнению военных, Путин не сможет взять Украину силой,
поэтому придумал хитрость.
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