Будет еще больше роботов на фронте: Минобороны удивило новинкой

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках новый наземный роботизированный комплекс (НРК) под названием "Улитка". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны.

Украинский наземный роботизированный комплекс "Улитка". Фото: Минобороны Украины

В сообщении говорится, что эта универсальная мобильная платформа является полностью украинской разработкой, демонстрирующей новый уровень инженерных достижений в отечественной оборонной сфере.

В оборонном ведомстве отметили, что "Улитка" отличается компактностью, универсальностью и высокой проходимостью.

Его масса составляет чуть более полутонны, однако он способен перевозить несколько сотен килограммов груза или буксировать прицепы весом до двух тонн.

Электродвигатель комплекса обеспечивает бесшумное движение, а специальные пыле- и влагозащищенные элементы гарантируют стабильную работу в любых погодных условиях.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, конструкция "Улитки" позволяет преодолевать сложные рельефы: бездорожье, болотистые участки, пески, небольшие канавы и препятствия.

Таким образом, это делает комплекс универсальным инструментом для выполнения различных задач на поле боя, в частности доставки боеприпасов, эвакуации раненых, разведки или установки оборудования.

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В ходе операции использовались наземные работы для минирования и разминирования, дроны-камикадзе и мобильные турели. Также применяли различные типы БпЛА: тяжелые мультироторные "бомберы", дроны для наблюдения и FPV-дроны.



