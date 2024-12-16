Война роботов: военные показали, как могут воевать без людей

В начале декабря 13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" успешно провела первую операцию на харьковском направлении, где все задачи выполнялись с помощью роботов и беспилотников. Об этом сообщили в МВД Украины.

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В ходе операции использовались наземные работы для минирования и разминирования, дроны-камикадзе и мобильные турели. Также применяли различные типы БпЛА: тяжелые мультироторные "бомберы", дроны для наблюдения и FPV-дроны.

" Наша цель – сохранить жизнь солдату, заменяя его роботизированным или беспилотным комплексом там, где это возможно. Люди — это наше сокровище. Наша задача – максимально минимизировать потери", – объясняет начальник штаба "Хартии" Максим Голубок.





Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что на Торецком направлении — идут городские бои, это очень сложный тип боя. Россияне артиллерией стирают город Торецк до основания. Об этом заявила Анастасия Бобовникова в эфире Киев24, спикер ОПУ "Луганск".

По ее словам, на Восточном фронте у россиян нет продвижений, несмотря на постоянные штурмы. В частности, рядом с Торецком РФ продвигается крайне медленно, там настоящая "мясорубка" для оккупантов, добавляет спикер. За сутки в этом направлении РФ потеряла 110 человек.

Военный ВСУ с позывным "Мучной" также сообщает, что делается на Донбассе:

"Торецкое направление: Пока без изменений, после установления контроля над шахтой "Центральная" враг начал постепенно зачищать западную и северные окрестности города, наши казаки работают по п**арам сбросами и FPVшками. Часовоярское направление: Главная битва за огнеупорный комбинат продолжается, мы понимаем, что это ключевая позиция, поэтому прибавляем силы и начинаем новую волну боев внутри главного цеха".