Будет еще больше оккупантов в земле: кто вступит в бой за Украину в 2025 году

В прошлом году ключевым оружием украинской обороны стали высокоскоростные, маневренные дроны. В 2025 году на поле боя ожидается появление роботов-убийц, где компьютеры все больше заменяют людей в полетах и наведении на цель. Такая автоматизация способна помочь Украине эффективнее противодействовать значительно большему противнику, даже при условии сокращения поставок оружия со стороны западных партнеров. Как передает портал "Комментарии", пишет The Wall Street Journal.

Дрон

СМИ отмечает, главный акцент все равно остается на сохранении контроля со стороны человека.

"Мы годами пытаемся создавать автономные автомобили, но все еще имеем водителей", — говорит Андрей Звирко, директор по стратегии компании Sine.Engineering, которая занимается разработкой технологий для дронов.

Украинские компании внедряют постепенные инновации, направленные на облегчение управления дронами. Этот подход позволяет снизить уровень навыков, необходимых для оператора, одновременно повышая эффективность. Аналогичный принцип давно используется в других отраслях, таких как авиация, автомобилестроение и электронная коммерция.

Украина применяет десятиуровневую систему постепенного внедрения автоматизации дронов. Уже сейчас используются модели, которые могут автономно наводиться на цель с помощью компьютерного зрения.

Однако главными препятствиями остаются российские средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют сигналы управления и препятствуют наведению дронов. Украинские стартапы, такие как Sine, работают над решениями этих проблем. Например, компания разработала модуль, который автоматически избегает помех, используя многочастотные каналы связи.

Другая разработка Sine — система навигации, которая позволяет точно определять местонахождение дронов даже при отсутствии GPS. Благодаря этому пилоты могут работать в условиях активного радиоэлектронного воздействия.

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