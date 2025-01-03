Путин рано начал праздновать: что готовит Украина для Москвы, даже, если Трамп отвернется

Опасаясь, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа США сократят военную помощь Украине, украинцы спешат обеспечить себя собственными инструментами ведения войны. Одним из наиболее перспективных является ракета "Трембита". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Ракета Трембита. Фото: из открытых источников

"Новая украинская крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом ее стремления к автономности огневой мощи. Ожидая того дня, когда у нее закончатся американские боеприпасы, Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения. Их много", — говорится. в материале.

Протяженностью около двух метров и весом 90 килограммов, "Трембита" запускается из рампы. Она имеет простой импульсный реактивный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло.

При стоимости около 10 тысяч долларов за единицу, "Трембита" способна нести 18-килограммов взрывчатки на расстояние до 144 км. готова примерно через год, несомненно, будет стоить более 10 000 долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире. Для сравнения, ракета ATACMS, летящая максимум на 300 км, стоит более 1 миллиона долларов.

Автор публикации отмечает, что Украина может поставить на вооружение тысячу "Трембит" даже без внешней бюджетной помощи.

"Этот масштаб имеет значение. Чтобы сравниться с массированными российскими бомбардировками украинских городов, баз, электростанций и заводов, Украине нужно массово усилить собственную бомбардировку российских городов, баз, НПЗ и заводов. Небольшое количество крылатых ракет ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG, которые Украина получила от США, Великобритании и Франции, недостаточная для интенсивной кампании глубоких ударов", – отмечает издание.

Шквал "Трембит" может хорошо сработать против российского ВПК, но, конечно, будет не слишком эффективным против подземных командных бункеров, по которым украинцы избивают британские ракеты Storm Shadow.

"Больше полагаясь на собственное оружие, украинцам, возможно, придется прибегнуть к другому набору целей. Но по крайней мере они смогут продолжать поражать. (...) Украинцы знают, что наступит день, когда они останутся, если не одни, то более одинокими. Они готовятся", – подытожили авторы материала.

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