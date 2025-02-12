Буданова впервые показали публике после слухов о его гибели в Одессе: как выглядит разведчик (ВИДЕО)



















Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился с приветственным словом к участникам Американско-Украинского бизнес-форума. Об этом 12 февраля сообщает портал "Комментарии". На мероприятии, которое проходило в США, показали заранее записанное видео с Будановым.

Буданов записал видео для участников украино-американского форума. Фото: ГУР МО

Форум прошел 5 февраля в рамках "Украинской Недели" в Вашингтоне. Сообщение в Telegram-канале Буданова о его виртуальном участии в мероприятии появилось в Telegram-канале главы ГУР только 12 февраля. Это первый пост в канале Буданова после 29 января — и первый же после 31 января, когда российские пропагандисты в очередной раз "похоронили" украинского разведчика, обсуждая прилет "Искандеров" по гостинице "Бристоль" в Одессе.

В своем видео Буданов напомнил, что одна из главных причин войны России против Украины – захватить страну, ее природные ресурсы и военно-промышленный комплекс, чтобы в будущем использовать их против западных стран. Он отметил, что Украина очень ценит значительную поддержку от американского народа в борьбе с Россией.

"Послевоенная Украина как государство с одной из сильнейших армий на континенте, мощным ВПК и уникальным военным опытом может стать главным союзником США в регионе, надежным партнером в новой мировой реальности, где свобода и безопасность – непоколебимые ценности", — полагает начальник ГУР.





Как сообщал портал "Комментарии", вечером в пятницу 31 января вражеские войска ударили по Одессе. Три ракеты "Искандер" были направлены в исторический центр города. В результате обстрела есть разрушения, пострадали театр, музей, памятники архитектуры (в том числе здание одесской филармонии) и другие здания. Одна из ракет попала в знаменитый одесский отель "Бристоль". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди людей, находившихся в эпицентре удара, были, в том числе и норвежские дипломатические представители. Известно о семи пострадавших.

Портал "Комментарии" 2 февраля рассказывал о видео, которое выложила Одесская ОВА. Оно снято с беспилотника и показывает масштаб разрушений. На кадрах показано, что ракета, или несколько ракет, попали в крышу центральной части здания. В ней зияет огромная дыра. Это может быть подтверждением слов главы ОВА Олега Кипера о том, что россияне сознательно использовали ракету с боевой частью, которая пробивает бетон. То есть направлен удар, по его словам, был именно на помещения внутри гражданской гостиницы, чтобы пробить перекрытия и этажи, и взрывом внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей".

Видео с дыркой в крыше и пробитым насквозь отелем подчеркивает одну важную деталь. Возможно, это показывает, что оккупанты действительно охотились на "людей в бункере", в том числе главу ГУР МО Кирилла Буданова. (так улар оправдывали россияне, и по пропагандистским пабликам РФ ходили догадки, что, возможно, "Искандером" удаорсь "накрыть" Буданова) По словам Кипера, между объявлением воздушной тревоги в городе и прилетом баллистики прошло около 3-5 минут. Второй и третий удары пришлись "примерно в то же место" с интервалом 15-17 минут.