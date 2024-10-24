Буданов жестко ошибся: какой прогноз разведки оправдался наоборот

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Ткачик Олеся
Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио НВ выразил обеспокоенность возможными последствиями потери контроля над Селидовым в Донецкой области.
Селидово
По его словам, если посмотреть на карту DeepState, становится очевидным, что потеря Селидового создает новый плацдарм для будущих атак российских окупантов в направлении Покровска. Он также отметил, что существует определенное несоответствие в прогнозах боевых возможностей российской армии. По словам Селезнева, Главное управление разведки Украины (ГУР) ранее давало более оптимистичный прогноз нашей стране.
Эксперт также подчеркнул, что российская армия продолжает эффективно наступать по меньшей мере на семи участках фронта.
Он также напомнил, что за 2024 год Силы обороны Украины уничтожили значительное количество российского военного потенциала, однако неизвестно, сколько ресурсов в РФ еще осталось для продолжения наступательных операций.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что произойдет, если Силы обороны потеряют Селидово.
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