Буданов жестко ошибся: какой прогноз разведки оправдался наоборот

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио НВ выразил обеспокоенность возможными последствиями потери контроля над Селидовым в Донецкой области.

Селидово

По его словам, если посмотреть на карту DeepState, становится очевидным, что потеря Селидового создает новый плацдарм для будущих атак российских окупантов в направлении Покровска. Он также отметил, что существует определенное несоответствие в прогнозах боевых возможностей российской армии. По словам Селезнева, Главное управление разведки Украины (ГУР) ранее давало более оптимистичный прогноз нашей стране.

"В начале августа этого года генерал Буданов, глава украинской военной разведки, утверждал, что к началу октября (это крайний срок) у россиян будет выхолощен их наступательный потенциал. Сейчас у нас есть третья декада октября, и враг продолжает атаковать. То есть ресурс у врага есть. Где ошибка? Наши разведчики просчитались, нашел ли враг дополнительные силы и средства?", — Селезнев адресует этот вопрос представителям ГУР.

Эксперт также подчеркнул, что российская армия продолжает эффективно наступать по меньшей мере на семи участках фронта.

"Несмотря на наши ожидания, враг продолжает атаковать, и эта неделя оказалась одной из самых тяжелых для украинских Сил обороны. Ежедневные атаки на нескольких направлениях требуют значительных ресурсов и сил. Если несколько недель назад активные бои шли на трех-четырех участках, то сейчас речь идет уже о семь", — добавил Селезнев.

Он также напомнил, что за 2024 год Силы обороны Украины уничтожили значительное количество российского военного потенциала, однако неизвестно, сколько ресурсов в РФ еще осталось для продолжения наступательных операций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что произойдет, если Силы обороны потеряют Селидово.



