Буданов заявил о решающем периоде войны в Украине: подробности

Наступило решающее время в войне нашей страны с РФ. Об этом сказал руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на встрече с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием.

Буданов и руководители подразделений ГУР получили ордена от ПЦУ (фото gur.gov.ua)

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", — подчеркнул руководитель Главного управления разведки.

В свою очередь, предстоятель Православной церкви Украины отметил огромное значение национального единения и выразил благодарность защитникам Украины, которые борются за победу.

"Враг лютый и лукавый, так что да Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", — сказал предстоятель ПЦУ.

Он вручил Буданову орден святого великомученика Юрия Победоносца, еще три представителя Главного управления разведки, приглашенные на встречу, награждены орденами архистратига Михаила.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, Буданов прогнозирует самое мощное потрясение для россиян уже в ноябре . Российским захватчикам придется покинуть Херсон уже в ноябре, что станет большим ударом по общественному мнению в самой России, где российские пропагандисты навязали населению миф о непобедимости российской армии и другие мифы об Украине. Как передает "Комментарии", об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Кирилл Буданов назвал приближающуюся деоккупацию Херсона "сейсмическим" ударом для российского общественного мнения. Таким образом будут разрушены российские нарративы о собственной непобедимости и Украине.

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