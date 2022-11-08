Буданов заявил о решающем периоде войны в Украине: подробности

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Лиля Воробьева
Наступило решающее время в войне нашей страны с РФ. Об этом сказал руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на встрече с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием.
Буданов и руководители подразделений ГУР получили ордена от ПЦУ (фото gur.gov.ua)
"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", — подчеркнул руководитель Главного управления разведки.
В свою очередь, предстоятель Православной церкви Украины отметил огромное значение национального единения и выразил благодарность защитникам Украины, которые борются за победу.
"Враг лютый и лукавый, так что да Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", — сказал предстоятель ПЦУ.
Он вручил Буданову орден святого великомученика Юрия Победоносца, еще три представителя Главного управления разведки, приглашенные на встречу, награждены орденами архистратига Михаила.
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