Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму



















Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что боевые миссии, которые проходят в Черном море и на территории Крыма, это подготовка к большей операции на полуострове. Об этом Буданов сказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".



Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Буданов считает, что боевые операции в Крыму и Черном море будут сигналом для людей, которые уже 10 лет находятся в оккупации. Кроме того, подобные действия помогают проверить некоторые условия для удачной операции в Крыму.

"Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хорошее послание для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Многие верят в то, что их забыли", – рассказал Буданов.

В документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма", который был показан в эфире национального марафона 10 марта, а затем опубликован на Youtube-канале ГУР, представители украинской разведки рассказали некоторые детали операций по высадке в Крыму и Черном море. В частности, они касались освобождения острова Змеиный, возвращения "вышек Бойко" под контроль Украины и уничтожения кораблей Черноморского флота РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле отреагировали на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников". Спикер Кремля отказался что-либо комментировать традиционно переадресовав вопрос в Минобороны РФ.

Также "Комментарии" писали о главе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове, который объяснил, мог ли существовать конфликт между Зеленским и Залужным, который был уволен с должности главнокомандующего ВСУ.