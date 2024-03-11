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Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму

Операции, происходящие в Крыму и в Черном море, являются частью подготовки к большим военным действиям, заявил Кирилл Буданов.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что боевые миссии, которые проходят в Черном море и на территории Крыма, это подготовка к большей операции на полуострове. Об этом Буданов сказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".

Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Буданов считает, что боевые операции в Крыму и Черном море будут сигналом для людей, которые уже 10 лет находятся в оккупации. Кроме того, подобные действия помогают проверить некоторые условия для удачной операции в Крыму.

"Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хорошее послание для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Многие верят в то, что их забыли", – рассказал Буданов.

В документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма", который был показан в эфире национального марафона 10 марта, а затем опубликован на Youtube-канале ГУР, представители украинской разведки рассказали некоторые детали операций по высадке в Крыму и Черном море. В частности, они касались освобождения острова Змеиный, возвращения "вышек Бойко" под контроль Украины и уничтожения кораблей Черноморского флота РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле отреагировали на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников". Спикер Кремля отказался что-либо комментировать традиционно переадресовав вопрос в Минобороны РФ.

Также "Комментарии" писали о главе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове, который объяснил, мог ли существовать конфликт между Зеленским и Залужным, который был уволен с должности главнокомандующего ВСУ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M8ldXJw6WFg&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D
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