Буданов в США проводит закрытые переговоры о завершении войны

Руководитель Офиса президента и бывший глава ГУР Кирилл Буданов находится в США, где проводит серию закрытых переговоров. Речь идет об усилении поддержки Украины, вопросах безопасности и дальнейших шагах для завершения войны. Об этом сообщило издание со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

По информации издания, Буданов должен провести ряд встреч с американской стороной в рамках координации переговорного процесса.

Точный состав участников встреч, а также их график пока не разглашаются. Однако, как утверждают источники, переговоры касаются не только поддержки безопасности Украины, но и дальнейшего взаимодействия Вашингтона и Киева на пути к окончанию войны в Украине.

Отдельное внимание собеседники обращают на контакты Буданова с американской стороной. По их данным, за годы работы он построил прямые связи в США, позволяющие поддерживать отдельный формат коммуникации.

В то же время в США сейчас находится и президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией. Его встречи с американской стороной также должны касаться дальнейших шагов по войне и поддержке Украины.

На этом фоне The Telegraph предположил, что во время встречи Дональд Трамп может выразить Зеленскому недовольство украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее СМИ сообщали о давлении американского президента на украинского лидера по этому вопросу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленского предлагал Федорову должность, которую сейчас занимает Буданов.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил на призыв Трампа окончить войну в Украине и назвал условия Киева.