Зеленський відповів на заклик Трампа закінчити війну в Україні та назвав умови Києва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність завершити війну та його слова щодо проблем з виробництвом дизельного пального в Росії. Український лідер заявив, що Київ готовий до кроків для деескалації, якщо Москва також демонструватиме готовність до припинення агресії.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський опублікував відповідь у соцмережі X, зробивши репост заяви Трампа. За його словами, російську війну проти України необхідно закінчити адже кожен новий тиждень бойових дій збільшує кількість проблем і ризиків.

"Дійсно, цю російську війну проти України та проти здорового глузду необхідно завершити… Ще з першої хвилини Україна прагне миру. Ми вже подали десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням", — заявив президент.

Окремо Зеленський окреслив сферу, у якій Україна готова до деескалації. Йдеться про припинення ударів по енергетичному сектору, критичній інфраструктурі та продовольчих експортних маршрутах.

"Рішення можливі. Ми готові працювати над цим", — заявив Зеленський та додав, що відповідні питання планують обговорювати з партнерами під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що Росія "втратила контроль" над виробництвом дизельного пального через війну проти України. Він також вкотре закликав припинити "цю безглузду й нескінченну війну".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав терміни відновлення мирних переговорів з Росією.

Також "Коментарі" писали, що колишній керівник підрозділу ЦРУ розповів, що Трамп, Сі та Путін домовляються щодо України.