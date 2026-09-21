Зеленський відповів на заклик Трампа закінчити війну в Україні та назвав умови Києва

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність завершити війну та його слова щодо проблем з виробництвом дизельного пального в Росії. Український лідер заявив, що Київ готовий до кроків для деескалації, якщо Москва також демонструватиме готовність до припинення агресії.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Зеленський опублікував відповідь у соцмережі X, зробивши репост заяви Трампа. За його словами, російську війну проти України необхідно закінчити адже кожен новий тиждень бойових дій збільшує кількість проблем і ризиків.
Окремо Зеленський окреслив сферу, у якій Україна готова до деескалації. Йдеться про припинення ударів по енергетичному сектору, критичній інфраструктурі та продовольчих експортних маршрутах.
Нагадаємо, що Трамп заявив, що Росія "втратила контроль" над виробництвом дизельного пального через війну проти України. Він також вкотре закликав припинити "цю безглузду й нескінченну війну".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав терміни відновлення мирних переговорів з Росією.
Також "Коментарі" писали, що колишній керівник підрозділу ЦРУ розповів, що Трамп, Сі та Путін домовляються щодо України.