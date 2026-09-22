Буданов у США проводить закриті переговори про завершення війни

Керівник Офісу президента та колишній очільник ГУР Кирило Буданов перебуває у США, де проводить серію закритих переговорів. Йдеться про посилення підтримки України, безпекові питання та подальші кроки для завершення війни. Про це повідомило видання УНІАН з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, Буданов має провести низку зустрічей з американською стороною в межах координації переговорного процесу.

Точний склад учасників зустрічей, а також їхній графік наразі не розголошуються. Однак, як стверджують джерела, переговори стосуються не лише безпекової підтримки України, а й подальшої взаємодії Вашингтона та Києва на шляху до закінчення війни в Україні..

Окрему увагу співрозмовники видання звертають на контакти Буданова з американською стороною. За їхніми даними, за роки роботи він вибудував прямі зв’язки у США, що дозволяють підтримувати окремий формат комунікації.

Водночас у США зараз перебуває і президент України Володимир Зеленський разом з українською делегацією. Його зустрічі з американською стороною також мають стосуватися подальших кроків щодо війни та підтримки України.

На цьому тлі The Telegraph припустив, що під час зустрічі Дональд Трамп може висловити Зеленському невдоволення українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Раніше ЗМІ повідомляли про тиск американського президента на українського лідера з цього питання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленського пропонував Федорову посаду, яку зараз обіймає Буданов.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів на заклик Трампа закінчити війну в Україні та назвав умови Києва.